Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 3 heures

Les enquêteurs de la Brigades des Stups de Saint-Denis ont interpellé ce jeudi 23 septembre 2021 deux personnes habitants sur Saint-Paul et ont saisis 102 kg de "Skunk" et 103 plants "de cannabis type Skunk". Une centaine de boites de graines, un fusil de chasse de calibre 12 et 18 cartouches et 2.160 euros ont aussi été retrouvés. La valeur marchande estimée à 300.000 euros (Photo Police nationale)

