Afin de permettre aux jeunes de La Réunion de découvrir le système de l'alternance et les différentes formations disponibles sur le territoire, le Centre régional information jeunesse (Crij) Réunion organise avec ses partenaires la CCI Réunion, Tetranergy, Greta Réunion, Forma'Terra, le CHEP, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat Réunion et Action Logement, une première édition de son Happ'IJ Hours " Alternance ", le jeudi 23 septembre 2021 de 16h30 à 18h30, en direct sur Zoom et sur sa page Facebook.

Grâce aux nombreuses mesures qui ont permis de contribuer à l’employabilité des jeunes, le système de l’alternance (formation mixant enseignements théoriques en centre de formation et missions professionnelles), n’a jamais autant été sollicité qu’en 2020. À La Réunion, le nombre de contrats en apprentissage a augmenté par rapport à 2019, s’élevant ainsi à 7 302 contrats signés selon les chiffres du ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion.

En partant de ces constats et dans le cadre de sa mission d’information sur tous les sujets de la vie quotidienne, le CRIJ Réunion a décidé d’organiser une première édition de son Happ’IJ Hours sur le thème de l’alternance, le jeudi 23 septembre 2021 de 16h30 à 18h30. Afin de respecter le protocole sanitaire actuel tout en permettant au plus grand nombre de jeunes d’y participer, cette édition se fera de façon dématérialisée et sera donc accessible à distance, en se connectant via Zoom au lien suivant ou sur la page Facebook du CRIJ.

Lors de ce direct, le public aura accès aux présentations des partenaires présents (la CCI Réunion, Tetranergy, Greta Réunion, Forma’Terra, le CHEP, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Réunion, Action Logement) et pourra poser toutes ses questions en commentaires. Les participants pourront ainsi découvrir les programmes de formations en alternance, les modalités et avantages pour se lancer dans ce système de formation, mais aussi recevoir des conseils utiles pour trouver une formation et une entreprise et échanger avec des jeunes qui ont choisi la voie de l’alternance