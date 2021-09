BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce vendredi 24 septembre 2021 :



Grand Raid 2021 : sur la piste du dépassement de soi...

Ils seront plus de 6.000 à s'engager sur les chemins des hauts, 6000 à courir si ce n'est pour la gloire, du moins pour y arriver, ARRIVER, voire simplement participer... Pour l'occasion et comme chaque année, Imaz Press suivra la course de très près, notamment grâce à ses infiltrés qui parcourront les sentiers réunionnais

Jean-Luc Mélenchon à Eric Zemmour : "vous avez une vision rabougrie de la France, vous êtes raciste"

"Vous avez une vision rabougrie de la France", "dans votre camp on guillotine": sur l'immigration et l'insécurité mais aussi sur le social et l'économique, Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour se sont opposés à grands renforts d'anathèmes, jeudi soir lors d'un débat sur BFMTV. "Vous êtes un danger pour notre pays. Vous avez une vision rabougrie de la France, vous êtes raciste et vous avez été condamné pour ça", a notamment lancé le leader de la France insoumise au polémiste d'extrême droite

Casud : le Syndicat autonome de la Fonction publique territoriale est en grève

Les agents du Syndicat autonome de la Fonction publique territoriale (SAFPTR) de la Casud sont en grève ce vendredi 24 septembre 2021. Ils souhaitent profiter du conseil communautaire du jour pour interpeller le président de la collectivité, André Thien Ah Koon, sur plusieurs problématiques qui avaient déjà été abordées en juillet dernier. Les agents dénoncent notamment un "management pathogène" et une "répartition inéquitable des indemnités"

Civis : opération d'enlèvement de véhicules hors d'usage

La Civis a mené ce jeudi 23 septembre 2021 une opération d'enlèvement des véhicules hors d'usage. Un travail mené en collaboration avec plusieurs partenaires dont les bailleurs sociaux qui réclament régulièrement l'enlèvement des véhicules. La Civis rappelle que les VHU nuisent à la salubrité publique, de ce fait "si le propriétaire n'est pas identifié, elle bénéficie du soutien de la police nationale, de la police municipale et de la gendarmerie pour mener à bien ses missions d'enlèvement de véhicules hors d'usage.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Temps sec

Pour ce dernier jour de la semaine, Matante Rosina prévoit un temps sec ce vendredi 24 septembre 2021 au matin. Au fil de la journée, les nuages envahissent le ciel réunionnais. Quelques pluies apparaissent dans les hauts de l'île.