Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 20 septembre au vendredi 24 septembre 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 20 septembre - Refus de l'obligation vaccinale, une crise dans la crise

* Mardi 21 septembre - "1 million d'arbres" pour reverdir La Réunion

* Mercredi 22 septembre - Covid-19 : la situation sanitaire s'améliore pour la sixième semaine consécutive

* Jeudi 23 septembre - Madagascar : l'insécurité alimentaire toujours critique dans la Grande Île

* Vendredi 24 septembre - Grand Raid 2021 : sur la piste du dépassement de soi...

La rigueur draconienne de l’obligation vaccinale percute la réalité d’équipes étiques de personnels soignants surmenés depuis des mois avec pour conséquence mécanique d’aggraver les sous-effectifs préexistants et de dégrader l’offre de soin des établissements de santé tant publics que privés.

Reboiser La Réunion, tant en espace sylvestre que dans les quartiers, telle est l'ambition de la collectivité qui a pour objectif de planter 1 million d'arbres à l'horizon 2027. Le président Melchior inscrit cette action à long terme dans le cadre du plan départemental de transition écologique et solidaire. Une stratégie visant à " créer un cercle vertueux profitable à la population, ainsi qu'à l'économie et l'environnement"

La situation sanitaire continue de s'améliorer à La Réunion pour la sixième semaine consécutive. Dans ces conditions, la plupart des restrictions sanitaires ont été levées dans l'île, où seul le couvre-feu à 23 heures subsiste. Les indicateurs sont désormais au même niveau que la moyenne nationale, voire inférieur. Le taux d'incidence a chuté à 70 cas pour 100.000 habitants à La Réunion, contre 75 en Métropole

Le sud de Madagascar est toujours en proie à la sécheresse et à la famine. Des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants souffrent de malnutrition et du manque d'eau, malgré la présence sur place de nombreuses organisations non-gouvernementales (ONG) qui tentent de venir en aide à la population. Et la crise alimentaire risque de s'aggraver d'ici au mois d'octobre. Les trop maigres récoltes ne suffiront pas pour nourrir la population durant la saison creuse

Ils seront plus de 6.000 à s'engager sur les chemins des hauts, 6000 à courir si ce n'est pour la gloire, du moins pour y arriver, ARRIVER, voire simplement participer... Pour l'occasion et comme chaque année, Imaz Press suivra la course de très près, notamment grâce à ses infiltrés qui parcourront les sentiers réunionnais

