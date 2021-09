BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce samedi 25 septembre 2021 :



- Saint-Paul : une marche pour "un avenir climatique vivable"

- Un soldat français tué au combat au Mali en plein désengagement de Barkhane

- Seychelles : 50% des enfants de 12 ans à 17 ans ont déjà une couverture vaccinale

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press

- Coiffeur, profession en péril sous les talibans

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Beau temps en général

Ce samedi 25 septembre 2021, les collectifs et associations de lutte contre le réchauffement climatique (Greenpeace, Citoyen pour le climat, Extinction Rebellion, Attac et Youth for Climate( organisentune marche pour un "avenir climatique vivable" Le rendez-vous de cette manifestation donné à 10h devant le centre Cimendef à Saint-Paul

Un soldat français âgé de 34 ans a été tué au combat au Mali vendredi, alors que la France a entamé le désengagement partiel de la force Barkhane au Sahel, censée se concentrer sur des actions antijihadistes, dans un contexte tendu entre Paris et Bamako.

Les autorités seychelloises ont décidé de passer à un autre niveau dans la vaccination contre la covid-19. Depuis, le lundi 13 septembre tous les enfants âgés de 12 à 17 sont encouragés à se faire vacciner pour éviter d'attraper cette maladie. Mais la plupart des parents restent sceptiques pour vacciner leur enfants, seuls la moitié des 7 000 enfants âgée de 12 ans à 17 ans ont reçu leur premier dose au cours de cette première semaine

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 20 septembre au vendredi 24 septembre 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 20 septembre - Refus de l'obligation vaccinale, une crise dans la crise

* Mardi 21 septembre - "1 million d'arbres" pour reverdir La Réunion

* Mercredi 22 septembre - Covid-19 : la situation sanitaire s'améliore pour la sixième semaine consécutive

* Jeudi 23 septembre - Madagascar : l'insécurité alimentaire toujours critique dans la Grande Île

* Vendredi 24 septembre - Grand Raid 2021 : sur la piste du dépassement de soi...

Bananes, iroquoises et autres extravagances capillaires copiées de footballeurs occidentaux n'étaient pas rares à Hérat, capitale de l'Ouest afghan. .. jusqu'à l'arrivée au pouvoir il y a un mois des talibans, synonyme de coup d'arrêt pour les coiffeurs du cru. "Avant, les gens venaient et demandaient des coiffures différentes. Mais ce n'est plus du tout comme ça", déplore Nader Shah, 24 ans, dont les murs du salon de coiffure sont couverts de miroir. "Maintenant, ils ont le coeur brisé."

Ce samedi 25 septembre 2021, la météo est identique à celle de la veille d'après Matante Rosina. Dans la matinée, l'est est couvert accompagné de pluies et dans l'après-midi, le soleil fait son retour sur le littoral. Sur le sud-ouest, et l'ouest le soleil est au rendez-vous. La mer est agitée sur le sud sauvage.