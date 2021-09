Le Rallye des métiers de l'économie bleue, organisé par la cité des métiers de La Réunion démarre ce lundi 27 septembre 2021 jusqu'au vendredi 1 octobre. L'événement qui a pour but de mettre en lumière les métiers, formations, opportunités d'insertion et d'emploi dans les secteurs du tourisme littoral, produits de la mer, transport maritime, construction navale et énergies marines sera animé par "des partenaires clés et spécialistes de la thématique" indique les organisateurs. Les ateliers se dérouleront principalement en ligne, retrouvez le programme ci-dessous : (Photo d'illustration cité des métiers)

Selon la cité des métiers, "les acteurs clés du territoire se sont réunis pour proposer un programme d'événements pour vous éclairer sur les opportunités de l'économie bleue à La Réunion"

Ce rallye des métiers de l'économie bleue est à destination des :

• Collégiens et lycéens qui souhaitent comprendre ce qu'est l'économie bleue, les métiers et les formations.

• Demandeurs d'emploi qui souhaitent avoir plus d'informations sur les opportinutés d'insertion et d'emploi de l'économie bleue à La Réunion

• Salariés qui souhaitent se reconvertir vers un métier de l'économie bleue

• Chefs d'entreprise et professionnels de l'insertion qui souhaitent mieux comprendre les enjeux de l'économie bleue sur notre île



• Lundi 27 septembre

10h-11h : atelier en ligne | La mer a le vent en poupe : les métiers d'avenir à La Réunion animé par Cluster Maritime de La Réunion

14h-15h : atelier en ligne | Filières navales et industrialoportuaires en mutation : études et diagnostics animé par Cluster Maritime de La Réunion, UMIR



• Mercredi 29 septembre

10h-12h : qui peut me renseigner sur le secteur de la mer, ses formations et ses métiers ? animé par Cross sud Océan Indien, DMSOI, Lycée Lepervanche, EAMR

14h-16h : Atelier en ligne | Les métiers de Réunimer, leader local des produits de la mer animé par Réunimer, Armement Enez, Réunipêche, Le Pêcheur créole



• Jeudi 30 septembre

11h-12h : visite d'entreprise en live | L'Umiren live ! À la rencontre de Cap bourbon, société réunionnaise spécialisée dans la pêche à la légine et l’entreposage frigorifique. animé par Cap bourbon, Umir

14h-15h : visite d'entreprise en live | L'umir en live ! À la rencontre du Grand bleu, entreprise de croisières et découverte ! animé par Grand bleu, Umir



• Vendredi 1er octobre

10h-11h30 : Atelier en ligne | Sapmer: des métiers au cœur du développement durable ! animé par Sapmer

Toutes les modalités d'inscription sont à retrouver sur le site de la cité des métiers.

