Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 13 minutes

Ce samedi 25 septembre 2021, la météo est identique à celle de la veille d'après Matante Rosina. Dans la matinée, l'est est couvert accompagné de pluies et dans l'après-midi, le soleil fait son retour sur le littoral. Sur le sud-ouest, et l'ouest le soleil est au rendez-vous. La mer est agitée sur le sud sauvage. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

