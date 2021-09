Pour les organisateurs de la marche pour un avenir climatique vivable, "les raisons sont multiples pour être alarmés sur les conditions climatiques actuelles". Ils se basent notamment sur un rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), publié le 9 août dernier consacré au dérèglement climatique.

"Ses conclusions très attendues sont on ne peut plus claires : le changement climatique est indiscutablement dû aux activités humaines et il s’aggrave à un rythme très alarmant, plus rapide encore que ce que l’on craignait", relatent-ils. Selon ce rapport, le monde pourrait enregistrer un réchauffement de +2,7°C à l’horizon 2100. Or, les accords de Paris de 2015 fixaient comme "objectif ambitieux" de limiter cette hausse de température à 1,5°C. "Le monde est sur un chemin catastrophique", soulignait ce vendredi 17 septembre Antonio Guterres, Secrétaire général de l’ONU.

Une telle perspective aurait des impacts importants pour la planète. Ainsi, selon le GIEC, l’écosystème de la planète pourrait être bouleversé, avec du pergélisol, une couche de sol gelée en permanence, avec comme principale conséquence le dégagement d’une importante quantité de méthane, accentuant encore cette dynamique de réchauffement déjà vivace du fait de l’émission déjà importante de CO2 dans l’air.

Les conséquences seraient multiples et catastrophiques selon le GIEC qui évoque notamment des phénomènes naturels (incendies, inondations, cyclones) de plus en plus extrêmes, une montée des eaux consécutive de la fonte des glaces, et une hausse du nombre de réfugiés climatiques.

Face à ces perspectives, l’ONU attend beaucoup des négociations qui vont s’ouvrir à Glasgow en novembre prochain, dans le cadre de la COP26, une conférence climat qui vise à trouver de nouvelles réponses pour limiter l’impact de ce réchauffement. Les Etats devront alors prendre des résolutions plus fortes qu’à Paris.

En effet, selon l’ONU, si les engagements pris en 2015 par les différents Etats sont respectés, cela impliquerait tout de même une "augmentation considérable" des émissions de gaz à effet de serre, de l’ordre de 16% d’ici à 2030 par rapport à 2010. Cela, alors que les objectifs initiaux devaient amener à une diminution des émissions de gaz à effet de serre de 45% sur la même période.

Pour les organisateurs de la marche de ce samedi, les responsables sont "les gouvernements, à commencer par celui de la France", estiment-ils. « Pourtant, les effets du bouleversement sont déjà là, au mois de mai, l'île de La Réunion a connu une sécheresse sans précédent, fin aout, le sud de l’île est empreint à des pluies diluviennes engendrant des inondations meurtrières », dénoncent-ils, appelant à "faire de notre territoire un exemple de lutte contre le réchauffement climatique".

