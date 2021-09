Le théâtre des Bambou dévoile toute la programmation du mois d'octobre. Cette dernière dispose d'un contenu divers et varié. Retrouvez ci-dessous le programme. Pour tous renseignements et réservations, un numéro de téléphone : 0262 50 38 63. (Photo d'illusration Les Bambou)

Au programme :

Du spéctacle- LA PLUIE PLEURE

écriture Phillipe Gautier et Nicolas Givran-Compagnie Qu’avez-vous fait de ma bonté ? (La Réunion) - Création : mise en scène Nicolas Givran – direction musicale Sami Pageaux Waro – interprétation Fabrice Lartin, Julien Dijoux, Adèle Givran – régie générale Jean-Marie Vigot – voix off Fany Turpin, Adèle Givran – comédiens vidéos Charlie Lallemand, Julie Moreau, Fabrice Lartin, Sami Pageaux Waro – infographie, effets spéciaux Frédéric Brun Picard, Daphné Champenois, Romain Catherine pour Goa Shan pictures – création costumes Juliette Adam, Florida Latchimy-Anandy – musiciens : Harmonica Olivier Kèr Ourio / Chant Zanmari Baré / Kalimba, kayanm, roulèr, chant Sami Pageaux Waro / Banjo, basse Charlie Lallemand / Ambiances sonores et bruitages Serge Parbatia et Lilian Boitel (Kwalud) – photo © Kelly Goulas.

Nicolas Givran questionne sans tabou le genre et la construction de soi.

Sous une pluie fine, une boîte de nuit fermée. Sur le mur décrépit, une affiche de cowboy. Le décor est planté. La quête des deux jeunes garçons peut commencer… Ben tente de retrouver le père rêvé qu’il n’a pas connu. Victor veut avouer son amour pour Jeremy, son voisin de classe. Et, si possible, remettre en main propre une lettre à Christiane Taubira afin qu’elle plaide en faveur de son " amour défendu ".

Avec La pluie pleure, Nicolas Givran porte un regard tendre et acéré sur des questions qui divisent : le genre, la filiation, la langue maternelle.

Destinée aux enfants dès 10 ans, aux adolescents et aux adultes, cette création promet de belles émotions.

SALLE GRAMOUN LÉLÉ – Saint-Benoît

Un partenariat Région Réunion / Les Bambous

JEUDI 7 OCTOBRE 14H (spéciale)

VENDREDI 8 OCTOBRE 20H

SAMEDI 9 OCTOBRE 17H

Tarifs : spéciale 5 € /réduits 7 € / 10 € – plein 13 € (prévente) / 15 € (sur place) – À PARTIR DE 10 ANS – durée 1h



FRÉNÉSIES

De Florient Jousse – Compagnie Tilawcis (La Réunion)-Interprète Florient Jousse, Jah Pinpin (Saxophoniste) – Mise en scène Florient Jousse, Robin Frédéric – Direction d’acteur Robin Frédéric – Création sonore Brice Nauroy – Chant Kaloune – Régisseur son Lionel Mercier – Créateur, régisseur lumière Alain Cadivel – Scénographie Nyhama Betsaka – Collaboration dramaturgique Josée Kamoun – Administration La Machinerie, Avec la bienveillance de Judith Profil et Marie-Ange Payet – Communication et graphisme Sarah Blanchard Dané – Coproduction : Dac Réunion, Région Réunion, Mairie de Saint-Paul, Les Bambous – scène conventionnée d’intérêt national, art et création – Békali, Théâtre Vladimir Canter.

" C’est quoi ta route, mec ?

Celle du saint, celle du fou, celle de l’arc-en-ciel, celle de l’idiot ? N’importe comment, n’importe qui peut prendre n’importe quelle route, aujourd’hui. Où, toi ? Comment ? "

Ceux qui connaissent les textes de Jack Kerouac vous diront que cette rencontre a électrisé leur vision du monde. À une certaine époque, ils circulaient de main en main comme une invitation à considérer sérieusement sa propre conception de la liberté. Première création de La Compagnie Tilawcis, Frénésies se veut une joyeuse ode à l’existence, entre fulgurance et insouciance, un road théâtral initiatique librement inspiré du rouleau original de Sur la route, qui nous emmène de La Nouvelle-Orléans à San Francisco jusqu’à La Réunion. Au coeur de l’histoire, nous allons suivre les traversées de Thomas et Bilal, deux personnages d’un récit écrit et interprété par Florient Jousse, scaté et jazzé par le multi-instrumentiste Jah Pinpin. Deux hommes-orchestres au service d’une fête libératrice conçue comme une urgence frénétique de se remettre en chemin pour dévorer la vie, tenter d’atteindre la compréhension du revers des choses, apprendre pleinement de rencontres hasardeuses et penser autrement le monde. Frénésies c’est un rituel enthousiaste, un vagabondage dans le tumulte d’une liberté qu’on revendique.

LES BAMBOUS – Saint-Benoît

MARDI 26 OCTOBRE 20H

JEUDI 28 OCTOBRE 14H (spéciale) & 17h After work + conférence avec Josée Kamoun en salle

VENDREDI 29 OCTOBRE 20H

SAMEDI 30 OCTOBRE 17H

MARDI 2 NOVEMBRE 14H (spéciale) & 20H

Tarifs : spéciale 5 € / réduits 7 € / 10 € – plein 13 € (prévente) / 15 € (sur place) – À PARTIR DE 15 ANS – durée estimée 1h15.



Informations et réservations au 0262 50 38 63. Billetterie en ligne sur www.lesbambous.com & www.monticket.re