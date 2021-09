BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce dimanche 26 septembre 2021 :



- Contraception : une affaire de femme qui ne devrait pas l'être

- Il y a 12 ans le maloya était classé au patrimoine culturel immatériel de l'Humanité

- Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré : QR code de Macron et lessive pour le pervers

- Menaces sur les forêts marines: en Albanie, c'est le désert des gobies

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Pluie dans l'est, soleil dans le sud

Contraception : une affaire de femme qui ne devrait pas l'être

Comme chaque année, le 26 septembre est marqué par la journée mondiale de la contraception, un sujet qui semble toujours aussi complexe malgré le fait que nous soyons en 2021. Plus étonnant encore, en 2021, le sujet semble toujours être uniquement l'affaire des femmes

Il y a 12 ans le maloya était classé au patrimoine culturel immatériel de l'Humanité

La Région Réunion commémore, du 27 septembre au 5 octobre 2021, le 12ème anniversaire du classement du maloya au patrimoine culturel immatériel de l'Humanité. "Il s'agit d'un moment important et historique pour le peuple réunionnais" comment la collectivité régionale. L'évènement se déroulera au musée Stella Matutina (Saint-Leu)

Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré : QR code de Macron et lessive pour le pervers

Cette semaine au menu de notre rubrique "Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré", il y a le QR code d'Emmanuel Macron qui circule sur les réseaux sociaux à cause d'une "faille déontologique". Iol y aussi cet Indien accusé de tentative de viol, libéré sous caution à condition qu'il lave et repasse, à ses frais, le linge de toutes les femmes de son village pendant six mois.

Menaces sur les forêts marines: en Albanie, c'est le désert des gobies

Changement climatique, rejets d'eaux polluées, pêche au marteau piqueur: les forêts marines de l'Adriatique disparaissent, une tendance inquiétante pour des experts albanais qui ont rejoint un programme méditerranéen de repeuplement des fonds par de "bonnes algues".

La pa Météo France i di, sé zot i di - Pluie dans l'est, soleil dans le sud

Pour ce dimanche 26 septembre 2021, Matante Rosina prévoit d'amener son parapluie ce matin dans l'est. Elle va faire un tour dans l'ouest où le temps est ensoleillé mais dans l'après-midi, les nuages s'invitent. Dans le sud en revanche, le soleil est bien présent.