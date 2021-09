Le CRGT vous informe des travaux et chantiers différents qui impactent la circulation dans les jours et semaines à venir ; Retrouvez toutes les modifications de la circulation ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route sur le 0262 97 27 27. (Photo d'illustration)

Chantiers en cours :

RN1 - La Possession - Travaux de sécurisation de giratoire

Sur la RN1 à La Possession giratoire Capitaine Lebourg, travaux de sécurisation de giratoire jusqu'au vendredi 23 novembre. Chaussée réduite de 7h à 16h.

RN1 - Le Port/St Paul - Travaux de réalisation de bretelles

Sur la RN1 au Port et à Saint Paul, pour permettre la suite des travaux au niveau du nouveau pont de la Rivière des Galets, la circulation sera interdite dans le sens Nord/Sud entre l’échangeur du Sacré Cœur et celui de Cambaie la nuit du vendredi 1er octobre de 20h à 5h.Une déviation sera mise en place par la RN7 Axe Mixte.

RN1 - St Leu - Travaux de réparation de glissières de sécurité

Sur la RN1 à St Leu secteurs Ravine Fontaine et Ravine Petit Etang, travaux de pose et réparation de glissières de sécurité les nuits des lundi 20 et mercredi 22 septembre. Neutralisation de la voie de gauche dans les deux sens de circulation de 20h30 à 5h.

RN2002 - St André - Travaux d'enfouissement de réseaux

Sur la RN2002 à St André Avenue Mascareignes, travaux d'enfouissement de réseaux jusqu'au vendredi 1er octobre. Alternat de 8h30 à 15h30 et de 20h30 à 5h.

RN3 - St Pierre - Travaux d'élagage

Sur la RN3 entre l'échangeur Ravine Blanche à St Pierre et celui des Azalées au Tampon, travaux de fauchage sur accotement du lundi 27 septembre au vendredi 1er octobre. BAU neutralisée de 7h à 15h dans le sens montant puis sens inverse.



Chantiers à venir :

RN2 St Joseph - Travaux de réparation de parapets

Sur la RN2 à St Joseph, travaux de réparation de parapets, la semaine du lundi 27 septembre au vendredi 1er octobre. Circulation alternée de 8h à 15 selon le programme suivant :

- au niveau du Lotissement Bois de Pomme du lundi 27 au mercredi 30 septembre,

- après l'ouvrage d'art de Basse Vallée du mercredi 30 septembre au vendredi 1er octobre.

RN1 - St Leu - Travaux de pose de glissières en rive

Sur la RN1 entre Ravine Fontaine et Ravine La Chaloupe à St Leu, travaux de pose de glissières en rive les nuits du lundi 27 au mercredi 29 septembre inclus. Voie de droite neutralisée de 20h30 à 5h dans le sens Sud/Nord.

RN1 - Etang Salé/St Louis - Travaux d'élagage au lamier

Sur la RN1 entre l'échangeur du Gouffre à l'Etang Salé et celui du Gol à St Louis, travaux d'élagage au lamier les nuits des mercredi 29 et jeudi 30 septembre. Voie de droite neutralisée dans le sens Nord/Sud.

RN1 - St Denis La Possession - Travaux d'hydrocurage

Sur la RN1 de la Route du littoral Cap Bernard à La Possession, travaux d'hydrocurage les nuits du lundi 27 septembre au vendredi 1er octobre. Neutralisation de la voie de gauche ou de droite selon les besoins du chantier de 20h à 5h.

RN3 - Plaine des Palmistes - Travaux de fouille en tranchée

Sur la RN3 à La Plaine des Palmistes secteur La Cayenne, travaux de fouille en tranchée les lundi 27 et mardi 28 septembre. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN3 - St Benoit/La Plaine des Palmistes - Travaux de fauchage

Sur la RN3 Route des Plaines entre St Benoit et La Plaine des Palmistes, travaux de fauchage du lundi 27 septembre au vendredi 1er octobre. Alternat de 7h à 15h.

RN3 - St Pierre - Travaux de mise en œuvre de peinture routière

Sur la RN3 à St Pierre entre Basse Terre et Ravine Blanche, travaux de mise en oeuvre de peinture routière les nuits des lundi 27 et mardi 28 septembre. Voie neutralisée de 20h à 5h dans le sens descendant.