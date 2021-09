Les demandes de carte de pêche traditionnelle 2022 dans la réserve naturelle marine de La Réunion seront réceptionnées à partir de ce vendredi 1er octobre 2021 de 6h à 17h dans les locaux de la Réserve nationale marine de La Réunion 39, rue du lagon à la Saline les Bains. Toutes les modalités de dépôt de dossier sont à retrouver dans le communiqué ci-dessous :

Le pêcheur désireux de déposer son dossier devra le placer dans une grande enveloppe, avec Nom, Prénom et numéro de téléphone inscrit dessus". Chaque enveloppe aura un numéro attribué (1 à 800) et chaque personne recevra un ticket avec le numéro. Le dossier sera alors déposé dans un carton et le personnel du GIP RNMR traitera les dossiers papiers dans un deuxième temps, pour cela, il est important de veiller à ce que votre dossier soit complet (voir liste des pièces à fournir ci-dessous)."

Les demandes doivent être déposées physiquement au GIP RNMR entre le 1 octobre et le 29 octobre 2021 (quota de 800 cartes, selon l'ordre d'arrivée des demandes). Les cartes de pêche sont délivrées gratuitement. Le demandeur doit avoir plus de seize ans au moment du dépôt de la demande. Il doit être résident d'une des communes attenantes au périmètre de la Réserve (Saint Paul, Trois Bassins, Saint Leu, Les Avirons et l'Etang Salé).

Cette année nous allons également accepter le dépôt des dossiers par une tierce personne à raison de 10 dossiers maximum, cette recommandation est surtout valable pour les personnes dites vulnérables et aux personnes âgées. Aucune photocopie ne pourra se faire dans nos locaux, merci de votre compréhension.

Ces demandes doivent être accompagnées des pièces suivantes :

· Dans une grande enveloppe merci de placer les pièces indiquées ci-dessous :

· une enveloppe timbrée, au tarif en vigueur, pour l'envoi d'un courrier de moins de 20 g, avec nom et adresse de l’intéressé (la même que celle précisée sur le justificatif de domicile),

· Une photocopie de la carte d'identité (ou du passeport ou du permis de conduire),

· Deux photos d'identité avec indication des noms et prénoms du demandeur au dos,

· Un justificatif de domicile : soit une facture (eau, électricité…) établie au nom de la personne demandant la carte et datée de moins de 3 mois, soit à défaut, une photocopie de l'avis d'imposition ou de non-imposition laissant apparaître l'adresse du demandeur. Pour les mineurs, une photocopie du livret de famille. Les attestations de domicile manuscrites ne sont pas acceptées.

Les horaires pour le dépôt des dossiers sont :

- le vendredi 01 octobre de 06h00à 17h00 et les autres jours de la semaine de 8h00 à 16h00 en journée continue jusqu'à atteinte du quota de 800 demandes.

Le formulaire de demande d'une carte de pêche traditionnelle dans la réserve naturelle marine est téléchargeable à l'adresse suivante. http://www.reservemarinereunion.fr/wp-content/uploads/2020/09/formulaire-de-demande2022.pdf