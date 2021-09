Publié il y a 4 heures / Actualisé le Vendredi 24 Septembre à 15H03

Cette semaine au menu de notre rubrique "Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré", il y a le QR code d'Emmanuel Macron qui circule sur les réseaux sociaux à cause d'une "faille déontologique". Iol y aussi cet Indien accusé de tentative de viol, libéré sous caution à condition qu'il lave et repasse, à ses frais, le linge de toutes les femmes de son village pendant six mois.

