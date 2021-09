Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 51 minutes

Comme chaque année, l'hebdomadaire Le Point a publié son palmarès des hôpitaux et cliniques de France. Cette enquête, qui a porté sur 1400 hôpitaux et cliniques et France, a produit 136 classements dont 133 concernent la médecine et la chirurgie et 3 la santé mentale. Le CHU de La Réunion et le groupe Clinifutur font tous les deux partis du classement (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

