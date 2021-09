Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce vendredi 24 septembre 2021, 10 associations d'étudiants avaient alerté sur des difficultés d'accès au soin pour les étudiants au sein de l'Université de La Réunion. En cause, la fermeture du Service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé (SUMPPS), ne permettant plus la délivrance d'ordonnances, notamment. Dans un communiqué publié ce lundi 27 septembre, l'Université de La Réunion explique que l'établissement est dans l'attente de l'obtention d'un agrément administratif auprès de l'ARS et promet un retour à la normale "dans les plus brefs délais" (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

