L'association Droit de cité appelle à la mobilisation pour venir en aide à Filou, un chat recueilli par le refuge de l'Arche de Noé. Baptisé Filou, le petit animal "était le plus chétif de la portée abandonnée (...) Grâce à une prise en charge vétérinaire efficace, il a repris du poids" note l'association. Elle ouvre maintenant une cagnotte et lance un appel aux dons pour payer les soins vétérinaires. Nous publions ci-dessous le communiqué du Refuge de l'Arche de Noé (Photo Arche de Noé)

"Filou était le plus chétif de la portée abandonnée. Alors à l'Arche de Noé nous avons décidé de le garder car contrairement à ses quatre frères et soeurs ses chances d'adoption étaient minces. Et il s'est débrouillé comme un beau diable pour grandir avec de petites hatitudes prises dans sa famille d'accueil et que nous prenions le soin de respecter. Il avait fini par atteindre 2 kg en dépit d'un coronavirus récidivant. Une attaque plus sérieuse que la précédente a affolé la balance avec ses 1,2 kg seulement affichés dix jours après la récidive.

Grâce à une prise en charge vétérinaire efficace, Filou a repris du poids (200g en 5 jours) et a pu retourner dans sa famille d'accueil où il rejoint Minus, un jeune chat du même âge rebaptisé Einstein suite à un AVC subi à l'âge de 4 mois.

Pour la convalescence de Filou nous continuons à présent les soins de suivi (inhalations et surveillance de l'appétit) afin qu'il retrouve progressivement son poids de forme soit 2 kg..

Seul bémol à cette histoire : une note d'honoraires à honorer et pour lesquels nous lançons cette cagnotte pour un montant de 415,50 € (Clinique vétérinaire de Ravine Creuse à Saint-André (Réunion).

Ici vous pouvez directement et en un clic, participer à cette cagnotte. Chacun participe du montant qu'il souhaite. Tous les paiements sont sécurisés. Un reçu fiscal vous est adressé sur demande dans l'onglet message du site en mentionnant votre email"

La cagnotte est accessible ici