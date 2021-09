BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mardi 28 septembre 2021 :



Dépistages payants : le gouvernement préfère (encore) le chantage à la pédagogie

C'est officiel depuis ce dimanche 26 septembre 2021 : à partir du 15 octobre prochain, les personnes non-vaccinées devront payer pour leurs tests de dépistage si elles ne sont pas équipées d'une ordonnance médicale. Disons-le tout de suite : la vaccination est pour l'heure l'unique solution pour sortir durablement de cette crise sanitaire. Mais ce n'est certainement pas en ayant recours au chantage que le gouvernement fera plier les opposants les plus farouches à la vaccination.

Etats-Unis : le chanteur R. Kelly reconnu coupable de crimes sexuels

La star américaine déchue du RandB, Robert Kelly, a été reconnue coupable lundi par un tribunal de New York d'une série de crimes sexuels, dont celui d'avoir dirigé pendant des années un "système" d'exploitation sexuelle de jeunes femmes, dont des mineures.

Océan Indien : le tourisme durable comme moteur économique et rempart environnemental

"À l'occasion de la journée mondiale du tourisme, célébrée chaque 27 septembre, les territoires participant à l'Année bleue de l'océan Indien en 2021-2022 réaffirment leur engagement pour un tourisme durable dans cette région au haut potentiel touristique, afin de concilier développement économique et social et protection de l'environnement marin et littoral" indique la préfecture ce lundi 27 septembre 2021

Startup weekend : c'est parti pour les inscriptions

Forts du succès des deux précédentes éditions du Startupweekend ESS (Economie Sociale et Solidaire), la Cress (Chambre Régionale de l'Économie Sociale et Solidaire de La Réunion), la Ville du Port, le TCO (Territoire de la Côte Ouest) et l'association Webcup, lancent la 3ème édition de cet événement entièrement dédiée à l'Économie Sociale et Solidaire, les 19, 20 et 21 novembre 2021. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 3 novembre prochain.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil

Ce mardi 28 septembre est placé sous le soleil d'après Matante Rosina. Quelques nuages apparaissent mais restent tout de même discrets. Le vent souffle en rafales sur le nord et le sud du département.