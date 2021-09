BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mercredi 29 septembre 2021 :



Le fact-checking de l'AFP débarque sur Imaz Press

A partir de ce mercredi 29 septembre 2021, une nouvelle rubrique débarque sur Imaz Press Réunion : le fact-checking de l'AFP. Concrètement, ces articles élaborés par les journalistes de l'Agence France-Presse reprennent les informations devenues virales sur internet, et qui affirme…Il faut bien le dire, tout et n'importe quoi, afin de les décryptées et de rétablir la vérité.

Covid-19 : la situation sanitaire continue de s'améliorer

Pour la septième semaine consécutive, la situation sanitaire continue de s'améliorer à La Réunion. Le taux d'incidence a chuté à 51 cas pour 100.000 habitants, proche du seuil d'alerte qui est fixé à 50. Le nombre de cas hebdomadaire continue lui aussi de baisser, avec 441 cas confirmer sur sept jours. Cette amélioration intervient à quelques jours de la fin de l'arrêté préfectoral concernant les restrictions sanitaires en place dans l'île

Emmanuel Macron annonce des moyens pour la santé mentale, éprouvée par la crise Covid

Remboursement de consultations de psychologues, création de postes dans les centres médico-psychologiques, soutien à la recherche: Emmanuel Macron a détaillé mardi son plan pour la santé mentale, "enjeu majeur" mis en lumière par la crise du Covid-19, sans satisfaire toutes les attentes.

La lave du volcan aux Canaries atteint l'océan, craintes de gaz toxiques

La lave du volcan entré en éruption il y a dix jours sur l'île de La Palma, dans l'archipel espagnol des Canaries, a finalement atteint l'océan dans la nuit de mardi à mercredi, un phénomène redouté des experts, car potentiellement dangereux.

Le Tour de l'île de la compensation du handicap s'arrête au Port

La 2ème étape du Tour de l'île de la compensation du handicap s'est déroulée au Port u Centre Paulette Adois Lacpatia. La thématique portait sur la déficience psychique soutenue par le témoignage de Yolaine Geneviève, un agent de la Ville affecté à la Médiathèque et l'intervention de l'association Allon Déor. "La ville du Port construit sa politique handicap depuis 2015 en travaillant avec différentes structures pour favoriser l'intégration des personnes en situation de handicap" souligne la mairie portoise dans une information postée sur ses réseaux sociaux (

La pa Météo France i di, sé zot i di - Pluie dans l'est ce matin

Ce mercredi 29 septembre, Matante Rosina sort son parapluie du côté de l'est ce matin. Les nuages débarquent sur la région sud-ouest mais restent élevés.La mer est agitée à forte.