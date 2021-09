Le projet de rotation Réunion - Doha (Qatar) - Métropole est en phase de finalisation. Les discussions entre Air Austral Qatar Airways , les deux partenaires de l'opération, sont toujours en cours mais selon les informations d'Imaz Press, les premiers vols seront effectués avant la fin de l'année.

Le choix pour la compagnie réunionnaise de se tourner vers le Qatar n'est pas anodin. "Le hub (plateforme aérienne – ndlr) est l'une des plus importants au monde. Le fait pour Air Austral de s'y rendre est aussi synonyme d'une ouverture vers de multiples destinations, l'Inde et la Chine notamment" commente un observateur du monde aéronautique.

Cette ouverture "plus grand au monde" aurait un double avantage : offrir plus de possibilités de déplacements aux voyageurs et donner un nouveau souffle à la compagnie aérienne locale. Un bon concept en ces temps de difficultés économiques liées à la crise sanitaire.

Selon les informations d'Imaz Press la rotation Réunion – Doha – Métropole serait opérée une fois par semaine à son lancement. La fréquence pourrait augmenter si la demande est au rendez-vous

A ce stade Air Austral et Qatar Airways n'ont donné aucune indication, ni aucune précision sur ce projet. Lequel a déjà provoqué une réaction de la part d'Etihad Airways. Basée à à Abou Dabi et concurrente directe de Qatar Airways, la compagnie envisage une rotation vers La Réunion. Des dossiers de demande de desserte ont déjà été déposés auprès des autorités. Des représentants de la compagnie sont déjà venus dans l'île et ont pris contacts avec des hôtels de luxe susceptibles d'héberger leurs équipages lors des escales.

"A mon sens il s'agit plus d'une réaction épidermique à l'encontre de Qatar Airways que d'une réelle intention de pérenniser la desserte vers notre île" estime un expert du monde aérien.

L'annonce de la desserte Réunion - Doja - Métropole pourrait intervenir dans les tous prochains jours.

