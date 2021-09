Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 6 heures

A partir de ce mercredi 29 septembre 2021, une nouvelle rubrique débarque sur Imaz Press Réunion : le fact-checking de l'AFP. Concrètement, ces articles élaborés par les journalistes de l'Agence France-Presse reprennent les informations devenues virales sur internet, et qui affirme...Il faut bien le dire, tout et n'importe quoi, afin de les décryptées et de rétablir la vérité.

