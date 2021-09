A l'occasion de la Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture, les boulangeries Paul, la Croix-Rouge Réunion et l'association Cle, renouvellent leur partenariat. Ce ne sont pas moins de 41.000 produits qui ont pu être redistribués aux associations en cinq ans. Nous pub lions ci-dessous le communiqués des trois partenaires

Initiée par l’organisation des Nations Unies en 2020, la journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillage de nourriture s’inscrit dans la même veine que la loi anti-gaspillage qui a été mise en place en 2016 en France. Bien que cette dernière ne concerne que les grandes surfaces de plus de 400 mètres carrés, les Boulangeries Paul ont souhaité s’inscrire dans leurs valeurs de solidarité et de responsabilité sociétale.

C’est pour trouver à la fois un moyen de valoriser ces denrées alimentaires invendues encore consommables, mais également lutter contre le gaspillage tout en aidant les plus démunis, que les équipes de Paul Réunion ont signé une convention avec la Croix-Rouge Réunion et l’association locale Clef en 2016. Ce partenariat, une première pour l’enseigne était destiné à mettre à disposition des associations caritatives une partie des invendus du jour des deux points de vente.



Déjà 41.000 produits distribués et un nouvel engagement

Les trois partenaires ont dressé un bilan de ces 5 premières années de collaboration. Depuis 2016, le partenariat s’est étendu aux 6 enseignes Paul de l’île qui ont ainsi pu redistribuer 41000 produits : baguettes, pains spéciaux, bretzels et viennoiseries.



Ce partenariat reconduit pour 5 ans, permettra de collecter les pains et les viennoiseries de la veille grâce aux moyens mis en place par les associations et de les redistribuer aux plus démunis lors des maraudes ou les jours de distribution de colis alimentaires par la Croix Rouge ; l’association Clef redistribue dans sa maison de l’amitié à Saint-Paul, une structure fixe où une trentaine de personnes sans domicile fixe viennent quotidiennement bénéficier d’un petit déjeuner et d’un repas du midi. A compter de mi-octobre 2021, l’association CLEF ouvrira un tout nouveau local à Saint Louis, étendant ainsi son action dans l’île.