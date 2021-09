BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce jeudi 30 septembre 2021 :



- Le pass sanitaire est maintenant obligatoire pour les enfants à partir de 12 ans

- Saint-Denis i mèt zarboutan maloya an lèr

- Les Etats-Unis déclarent 23 espèces définitivement éteintes

- Dengue : 46 nouvaux cas en 15 jours

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée ensoleillée

Le pass sanitaire est maintenant obligatoire pour les enfants à partir de 12 ans

Depuis ce mercredi 30 septembre 2021 les mineurs âgés d'au moins 12 ans et deux mois devront présenter leur QR code. Ils devront être munis du pass sanitaire pour prendre le train, aller au cinéma ou à la piscine. C'est pour our laisser le temps aux plus jeunes adolescents de se faire vacciner que le sésame ne s'appliquera qu'à partir de 12 ans et 2 mois. A La Réunion au 20 septembre, 34,3% des ados de 12 à 17 ans étaient déjà vaccinés

Saint-Denis i mèt zarboutan maloya an lèr

Le 1er octobre 2009, le maloya faisait son entrée au patrimoine immatériel de l'Unesco. La mairie de Saint-Denis a célébré ce 12ème anniversaire, ce mercredi 29 septembre 2021,en signant une convention de partenariat avec les 25 plus grands noms du maloya. Il s'agit d'une grande première puisque tous ces artistes n'ont jamais été réunis. L'objectif du partenariat est de mettre en place en des ateliers de médiation culturelle dans les quartiers. Ils seront, animés par les zarboutan maloya jusqu'au 20 décembre en vue de la commémoration de la fin de l'esclavage. La signature de cette convention a lieu au cours d'une cérémonie en mairie

Les Etats-Unis déclarent 23 espèces définitivement éteintes

Les autorités américaines ont déclaré mercredi 23 espèces définitivement éteintes, dont le pic à bec ivoire, autrefois un des oiseaux les plus majestueux d'Amérique, n'ayant plus été vu depuis 1944.

Dengue : 46 nouveaux cas en 15 jours

En 15 jours, du lundi 6 au dimanche 19 septembre, 46 cas de dengue ont été confirmés, soit une vingtaine de cas hebdomadaire. "Malgré cette fin de l'hiver austral, la circulation de la dengue concerne encore 14 communes. Les différents indicateurs (nombre de cas, passages aux urgences et hospitalisations pour dengue) sont en baisse et se rapprochent progressivement des niveaux des années précédentes à la même période" note la préfecture.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée ensoleillée

Pour ce jeudi 30 septembre 2021, Matante Rosina prévoit une journée ensoleillée sur toute l'île et même sur les plus hauts sommets. Les températures sont supérieures à la normale. Le vent est toujours présent sur le Nord et le Sud.