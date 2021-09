Publié il y a 1 heures / Actualisé le Mardi 28 Septembre à 16H50

Pour ce jeudi 30 septembre 2021, Matante Rosina prévoit une journée ensoleillée sur toute l'île et même sur les plus hauts sommets. Les températures sont supérieures à la normale. Le vent est toujours présent sur le Nord et le Sud. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

