A partir du 1er octobre 2021, le prix du gazole augmentera à 1,12 euro/litre, et celui du gaz à 19,46 euros la bouteille. Le prix du sans-plomb baisse légèrement et sera fixé à 1,46 euro/litre. Nous publions le communiqué de la préfecture ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les prix des produits pétroliers et gaziers à La Réunion sont fixés en application des dispositions du code de l’énergie. Le mécanisme de réglementation des prix des carburants qui en résulte permet de se conformer aux conditions réelles du marché et d’assurer la transparence sur la formation des prix des hydrocarbures.



En septembre, les cours mondiaux des carburants sont à la hausse (+ 1,73 % pour le supercarburant et + 6,41 % pour le gazole). En ce qui concerne le gaz, la cotation mensuelle du butane enregistre une hausse à 665 dollars/TM (soit + 1,53 %), tout comme celle du propane (665 dollars/TM, soit + 0,76 %).

Le fret des carburants est en nette baisse également (- 27,59%), ce qui vient limiter la hausse du prix final des carburants. De plus, l’euro a connu un léger renforcement par rapport au dollar, la moyenne des parités sur 15 jours ouvrés s’établit à 1,1812 dollar (+ 0,34 %) pour 1 euro pour les carburants comme pour le gaz (+0,31%).



Les frais de passage, comme les marges de gros et de détail, fixées par arrêté préfectoral, restent pour leurs parts inchangés.

Il en découle ainsi :



• Pour le sans plomb



Le prix public est en baisse à 1,46 euro/litre. Cette évolution s’explique par la hausse de la cotation moyenne (+ 1 ct sur le prix final), contrebalancée par la hausse de la parité, la baisse du fret et des CEE (à hauteur de - 2 cts).

• Pour le gazole

Le prix de vente est en hausse à 1,12 euro/litre essentiellement du fait de la hausse des cotations (+ 3 cts sur le prix final). Les autres paramètres cumulés (parité, fret et CEE) ont influé à hauteur de – 2 cts.

• Pour le gaz

Le prix final de la bouteille est en hausse à 19,46 euros. Ceci s’explique essentiellement par l’évolution à la hausse des cotations (+ 1,45 % en cumulé), limitée par le renforcement de l’Euro (+ 0,31 %) face au dollar. Les cotations " pèsent " pour 10 cts de hausse sur le prix final, auxquels viennent se retrancher 2 cts pour la fluctuation de l’Euro.



En conséquence, les prix des produits pétroliers et gaziers à La Réunion s’établissent de la façon suivante au 1er octobre 2021 :