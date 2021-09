Voilà des chiffres qui risquent de donner du grain à moudre à ceux qui accusent le vaccin anti-covid d'être expérimental voire même de tuer. En effet, les statistiques locales de l'Insee sur les taux de mortalité chez les jeunes (0 à 24 ans) montrent une hausse de 60% de la mortalité entre le 3ème trimestre 2019 et le 3ème trimestre 2021. Un chiffre qui interroge tout particulièrement alors que la vaccination anti covid-19 pour les 12-18 ans a débuté en juin dernier. Hasard du calendrier ? Pour l'ARS et l'Insee, on précise que ce type de données doit être manipulé avec précaution et qu'" en l'état données disponibles, aucune évolution significative ne se détache en 2021 en ce qui concerne la mortalité des moins de 25 ans" (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- Le chiffre étonnant de la mortalité chez les – de 25 ans -

C’est le docteur Philippe de Chazournes, militant actif au sein du collectif ColCov Med974, et dont les positions contre la vaccination sont connues qui soulève le lièvre. Ce dernier s’appuie sur les statistiques locales accessibles sur le site de l’Insee dans différentes thématiques, notamment concernant la mortalité à La Réunion avec des comparaisons entre les trimestres de cette année et ceux de 2019.



Ces chiffres décortiqués par le médecin Réunionnais et que nous avons pu consulter, indiquent tout d’abord qu’il y a une surmortalité évidente chez les + de 65 ans.



Ainsi, au 3ème trimestre 2021 (jusqu’au 6 septembre précisément), la mortalité est supérieure de 25,5% chez les 65 – 74 ans par rapport au 3ème trimestre 2019 (+ 10% au niveau national), elle est supérieure de 31,2% chez les 75 – 84 ans (+6,4% au niveau national) et supérieure de 22,5% chez les + de 85 ans (+3% au niveau national).



Jusque-là, rien d’étonnant, ces données confirment les informations publiées par l’INSEE en août dernier qui mettaient déjà en exergue cette tendance, évoquant 26% de décès en plus début 2021 par rapport à 2019 chez les + de 65 ans.



Mais l’étude de l’Insee publiée en août ne faisait pas mention d’une surmortalité particulière chez les 0 – 24 ans. Or, à la lecture du tableau comparatif concernant le 3ème trimestre 2021, il apparaît que la mortalité est en hausse de 60% par rapport au 3ème trimestre 2019 (+0,9% au niveau national). Au 2ème trimestre déjà, la tendance à la surmortalité au sein de ce public était déjà présente (+20% par rapport au second trimestre 2019) tandis que le premier trimestre 2021 a été marqué par une baisse de la mortalité dans cette tranche d’âge (-17%).



- Effet vaccination anti-covid ? Pas vraiment -



Sans le dire ouvertement, les opposants à la vaccination y voient en tout cas un argument supplémentaire d’une possible corrélation entre vaccination des jeunes depuis le 15 juin et hausse de la mortalité.



Mais lorsqu’on compare cette évolution à la moyenne nationale qui, elle, demeure stable au 3ème trimestre (+0,9%) après 2 trimestre de baisse (-13,3% au 1er trimestre et -6,1%) au second trimestre, cette corrélation tient difficilement la route puisque, logiquement, on retrouverait la même courbe au niveau national.



Interrogée sur ce sujet, l’ARS appelle à étudier ces chiffres avec "prudence". Elle explique en effet que, pour cette tranche d’âge, le chiffre des décès est relativement faible. L’ARS rappelle ainsi qu’en 2015 il y a eu 180 personnes de moins de 25 ans décédées. Ce chiffre était de 175 en 2016. Sur un trimestre, cela représente une moyenne de 44 décès.



Aussi, une hausse de 60% qui peut paraître vertigineuse représente en réalité 13 décès supplémentaires. Quant aux causes, "à ce jour, les explications sur les causes médicales des décès de 2019 à 2021 ne sont pas connues", précise l’ARS.



- "Aucune évolution significative ne se détache en 2021" -



Du côté de l’Insee on appelle à la même prudence concernant l’interprétation de ces chiffres. L’Institut confirme tout d’abord qu’une surmortalité réelle est constatée sur notre département entre janvier et août 2021 et la même période en 2019, "dans un contexte sanitaire où se conjuguent pandémie de Covid-19 et épidémie de dengue". L’Insee précise que "les 75 ans et plus expliquent 80% des 540 décès" supplémentaires enregistrés durant cette période.



En ce qui concerne les jeunes, de janvier à août 2021, 113 jeunes de moins de 25 ans sont décédés à La Réunion. "Cela représente 8 décès de plus qu’en 2019", précise l’Insee, qui reconnaît effectivement qu’il y a eu 13 décès de plus de jeunes entre mai et août 2021 comparé à la même période en 2021.



"De mai à août 2021, 56 jeunes de moins de 25 ans sont décédés à La Réunion : c’est 13 de plus qu’en 2019 sur la même période (qui constitue un point bas depuis 2016 en matière de mortalité de mai à août), mais 1 de moins qu’en 2020 et seulement 2 de plus que la moyenne sur la période de 2016 à 2021", précise encore l’Insee, ce qui l’amène à cette conclusion : "en l’état données disponibles, aucune évolution significative ne se détache en 2021 en ce qui concerne la mortalité des moins de 25 ans"



