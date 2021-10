Après 18 mois de crise sanitaire, pour en tirer un premier bilan et dessiner les perspectives du modèle de protection sociale, l'Ucanss et les Caisses nationales de Sécurité sociale organisent le 4 octobre de 12h à 14h (heure Réunion) un événement en direct et en distanciel, avec la présence d'Olivier Véran, Ministre des Solidarités et de la santé, ainsi que de nombreux représentants des branches de la Sécurité sociale. Le ministre répondra notamment aux questions suivantes : "Quel bilan de l'action de la Sécurité sociale ?", "Quelles perspectives pour notre modèle de protection sociale ?". Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La crise sanitaire a mis en exergue la place centrale qu’occupe la Sécurité sociale dans la société et le quotidien des Réunionnais Face à la crise sanitaire, chaque citoyen a pu constater la solidité et l’importance de notre système de Sécurité sociale. Ce système était né lui-aussi d’une crise internationale majeure, la Seconde Guerre mondiale. D’une crise à l’autre, notre système de sécurité sociale est né, a évolué, s’est réformé et a résisté.

Issue de l’esprit du Conseil national de la Résistance, la Sécurité sociale est le socle sur lequel est bâti le modèle social français. La Sécurité sociale, crée le 4 octobre 1945, souffle en 2021 ses 76 bougies à l’échelle nationale. Avec ses 150 000 employés, la Sécurité sociale sert de rempart pour protéger les malades et leurs familles, mais aussi la société toute entière contre les risques de la vie.

La Sécurité sociale, représentée à la Réunion par la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) et la Caisse d’allocations familiales (CAF), a démontré pendant la crise épidémique, sur tout le territoire réunionnais, qu’elle était une institution robuste. Lors des derniers mois et dans un délai record, le revenu de tous a été garanti, les droits qui arrivaient à échéance ont été prolongés pour qu’une crise sociale ne vienne pas s’ajouter à la crise sanitaire. La sécurité sociale a non seulement protégé les malades et leurs familles, mais elle a été un véritable amortisseur économique et social.



> La CGSS

La CGSS et la CAF sont des acteurs majeurs de la protection sociale à La Réunion :

- 1235 agents travaillent à la CGSS au service de 95% de la population réunionnaise,

- La Caisse verse tous les ans :

° près de 3 milliards d’euros de prestations santé,

° près de 815 millions d’euros de prestations retraite,

- La CGSS encaisse en contrepartie près de 2,3 milliards d’euros de cotisations.

En matière de relation clients, la CGSS :

° A reçu en 2020 dans le contexte de la crise COVID 134.000 personnes dans ses accueils (460 000 personnes en 2019),

°A répondu en 2020 à 255 000 appels téléphoniques (163.000 appels téléphoniques en 2019). > La CAF

- 691 collaborateurs œuvrent au quotidien à la CAF au service de 78% de la population réunionnaise.

- La Caisse a versé en 2020 plus de 2,4 milliards d’euros au titre des prestations légales et de la politique d’action sociale.

Attachée à assurer une politique d’accessibilité et de proximité au service des usagers, la Caisse dans le contexte Covid a répondu à plus de 2,3 millions de courriers ou courriels, a accueilli plus de 36 000 personnes sur site ou par rendez-vous téléphonique et a répondu à plus de 275 000 appels téléphoniques (242 000 appels téléphoniques en 2019).

Après 18 mois de crise sanitaire, pour en tirer un premier bilan et dessiner les perspectives pour notre modèle de protection sociale, l’Ucanss et les Caisses nationales de Sécurité sociale organisent le 4 octobre de 12h à 14h (heure Réunion) un événement en direct et en distanciel, avec la présence de Monsieur Olivier Véran, Ministre des Solidarités et de la santé, ainsi que de nombreux représentants des branches de la Sécurité sociale.

Monsieur Olivier Véran répondra notamment aux questions suivantes : " Quel bilan de l’action de la Sécurité sociale ? ", " Quelles perspectives pour notre modèle de protection sociale ? "

La CGSS et la CAF invitent tous les Réunionnais à s’inscrire à cet événement, et à le suivre en direct dès 12h (heure Réunion) le 4 octobre 2021 en recourant à ce formulaire.