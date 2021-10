BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce vendredi 1er octobre 2021 :



Octobre Rose : l'urgence de réactiver les dépistages à La Réunion

A La Réunion, une femme sur quatre encourt le risque de déclarer un cancer du sein, soit deux fois plus qu’en métropole. La crise Covid a largement freiné la fréquence des mammographie, d’où l’impératif d’agir pour au moins rattraper ce retard…

L'intrigante surmortalité chez les jeunes au 3ème trimestre 2021

Voilà des chiffres qui risquent de donner du grain à moudre à ceux qui accusent le vaccin anti-covid d'être expérimental voire même de tuer. En effet, les statistiques locales de l'Insee sur les taux de mortalité chez les jeunes (0 à 24 ans) montrent une hausse de 60% de la mortalité entre le 3ème trimestre 2019 et le 3ème trimestre 2021. Un chiffre qui interroge tout particulièrement alors que la vaccination anti covid-19 pour les 12-18 ans a débuté en juin dernier. Hasard du calendrier ? Pour l'ARS et l'Insee, on précise que ce type de données doit être manipulé avec précaution et qu'" en l'état données disponibles, aucune évolution significative ne se détache en 2021 en ce qui concerne la mortalité des moins de 25 ans"

La Norvège n'a pas "reclassé" le Covid en affirmant qu'il n'est "pas plus dangereux que la grippe ordinaire"

La Norvège aurait "reclassé" le Covid-19, établissant qu'il n'est "pas plus dangereux que la grippe ordinaire", d'après plusieurs articles publiés sur des médias en ligne en anglais et en français, partagés près de 10.000 fois sur les réseaux sociaux en moins d'une semaine. C'est faux : l'Institut de santé publique de Norvège, ainsi que deux immunologues norvégiennes ont démenti l'information auprès de l'AFP, expliquant qu'il s'agit d'une mauvaise interprétation d'un article d'un journal norvégien. Selon l'OMS et plusieurs scientifiques, il existe de nombreux éléments montrant que le Covid-19 est plus dangereux que la grippe.

Les joueurs de la Jeanne d'Arc se ressourcent à la piscine

Malgré leur défaite 1-0 face à l'ASC Makes lors du cinquième tour la Coupe régionale de France, les footballeurs de la Jeanne d'Arc se sont donnés rendez-vous à la piscine du Port pour un entraînement aquatique ce jeudi 30 septembre 2021. L'occasion pour l'équipe de se ressourcer après avoir été élimée de la compétition

La pa Météo France i di, sé zot i di - Premier jour du mois d'octobre sous le soleil

Pour souhaiter la bienvenue au premier jour d'octobre, le soleil est au rendez-vous. Matante Rosina annonce du beau temps pour ce vendredi 1er octobre 2021. Les nuages restent discrets et les températures grimpent en journée. Le vent souffle toujours en rafales sur les côtes exposées.