Le ministère de l'Education publie ce ce vendredi 1er octobre 2022 les dates des différents examens pour l'année scolaire 2021-2022. Les collégiennes et les collégiens plancheront pour le diplôme national du brevet le jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet 2022. Les lycéennes et lycéens de terminal passeront les épreuves du bac général et technologique à compter du mercredi 15 juin 2022. Les épreuves du bac professionnel commenceront le mardi 6 juin 2002. Les résultats seront publiés le le mercredi 6 juillet 2022. Les épreuves écrites du CAP auront lieu les lundi 7 juin et mardi 8 juin 2022

• Diplôme national du brevet

- jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet

- session de remplacement : lundi 12 et mardi 13 septembre

• Baccalauréat général et technologique

- français écrit : jeudi 16 juin (après-midi)

- épreuve anticipée de français oral : du lundi 21 juin au vendredi 2 juillet

- philosophie : mercredi 15 juin (matin)

- grand oral : du lundi 20 juin au vendredi 1er juillet

- résultats du bac : le mercredi 6 juillet 2021

- oraux de rattrapage : à partir du 5 juillet

• Baccalauréat professionnel

- épreuves générales écrites du Bac professionnel : mardi 6, mercredi 7, jeudi 8, vendredi 9 septembre et du lundi 12 au vendredi 16 septembre

- français et Arts appliqués et cultures artistiques : le mardi 6 septembre

- histoire-géographie et enseignement moral et civique et celles de prévention, santé et environnement : le mercredi 7 septembre

- économie-droit et celles d'économie-gestion : le jeudi 8 septembre

- langues vivantes A (dans la mesure du possible, la partie écrite et la partie orale se dérouleront le même jour). : le jeudi 15 septembre

- langues vivantes B (dans la mesure du possible, la partie écrite et la partie orale se dérouleront le même jour). : le vendredi 16 septembre

•Certificat d'aptitude professionnelle (CAP)

- épreuves écrites du CAP : lundi 7 et mardi 8 juin