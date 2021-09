A La Réunion, une femme sur quatre encourt le risque de déclarer un cancer du sein, soit deux fois plus qu'en métropole. La crise Covid a largement freiné la fréquence des mammographie, d'où l'impératif d'agir pour au moins rattraper ce retard... (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Si "Octobre Rose" est bien devenu au fil des ans un rendez-vous d'importance dans la lutte contre le cancer du sein, si nombre de Réunionnaises et de Réunionnais s'engagent dans les actions visant à promouvoir la prévention, la recherche et le financement nécessaire aux progrès thérapeutiques, "Octobre Rose 2021" est une édition à placer sous le signe de l'urgence, car si la dernière décennie a vu, en France et à La Réunion en particulier, une baisse préoccupante des dépistages, l'actuelle crise sanitaire Covid-19 tend à aggraver cette tendance.

Un phénomène qui inquiète en France métropolitaine où l'on considère qu'une femme sur huit sera touchée par le cancer du sein, une prévision qui devient angoissante à La Réunion, où l'on envisage qu'une femme sur quatre encourt ce risque de déclarer la maladie ! Or la dernière "Octobre Rose" de 2019-2020, a montré un taux de participation aux dépistages de peu inférieur à 45%, quand 65.000 réunionnaises âgées de 50 à 74 ans ont reçu par La Poste, une incitation à se soumettre à cet examen clinique.

Des femmes plus jeunes, qui s'inquièteraient d'éventuels antécédents familiaux, sont tout à fait en situation de réaliser une mammographie "de précaution", tous les deux ans, voire tous les trois ans… 28.000 mammographies ont été recensées à La Réunion en 2020, qui se sont traduites par l'identification de 190 occurrences de cancers.

La mammographie, examen certes peu agréable, mais à forte valeur préventive, est intégralement couvert par l’assurance maladie. Il convient de garder à l'esprit que 90% des cancers du sein connaissent une issue heureuse, avec totale guérison, s’ils sont traités précocement. En la matière toute perte de temps s'apparente à une perte de chance, car s'agissant d’une tumeur, maligne, en relation avec la glande mammaire, les cellules infectées peuvent diffuser dans les tissus sains connexes, et au-delà.



- Pour prévenir et anticiper, l’autopalpation -



L'Institut National du Cancer explique que pour qualifier l'étendue d'un cancer du sein, les médecins considèrent trois critères : "la taille et l'infiltration de la tumeur, l'atteinte ou non des ganglions lymphatiques et la présence ou non de métastases".

S'agissant de la taille et l'infiltration de la tumeur : "Lorsque des cellules cancéreuses apparaissent, elles forment d'abord une tumeur au niveau des canaux ou des lobules du sein (carcinome in situ). Puis, progressivement, la tumeur peut traverser la paroi (appelée membrane basale) du canal ou du lobule et devenir ainsi infiltrante (on dit aussi invasive). Étudier la taille et l'infiltration de la tumeur donne donc une indication sur le degré d'évolution de la maladie" détaille l'institut.

En ce qui concerne l'atteinte ou non des ganglions lymphatiques, le nombre et leur emplacement : "Les cellules cancéreuses peuvent s'échapper du sein et se disséminer ailleurs. Les ganglions lymphatiques de l'aisselle (ganglions axillaires) sont les premiers à être potentiellement touchés. Lors de l'examen clinique, le médecin recherche systématiquement les ganglions anormaux en palpant les différents endroits où ils peuvent se trouver (essentiellement dans l'aisselle). Pour déterminer ou confirmer si des ganglions contiennent des cellules cancéreuses, il faut dans un second temps les analyser au microscope, après les avoir prélevés. Si des ganglions sont atteints, cela signifie que la maladie a commencé à se disséminer. Le nombre de ganglions envahis et leur emplacement permet d'en savoir plus sur le degré de propagation du cancer".

Enfin, la présence ou non de métastases : "Les cellules cancéreuses peuvent envahir d'autres organes que les ganglions lymphatiques et y développer des métastases. Les organes les plus souvent touchés par des métastases lors d'un cancer du sein sont le foie, les os et les poumons".

Moralité, pour prévenir et anticiper, le premier geste et l'un des plus fondamentaux n'est autre que l’autopalpation. Grâce à elle, il est possible de détecter d'éventuels symptômes, qui peuvent ultérieurement s'avérer bénins même si douloureux, à l'instar des mastoses, entre autres kystes ; mais il peut en aller autrement avec d'autres symptômes, tels "grosseurs" au niveau du sein, voire de l’aisselle…

Dans tous les cas, si la taille, l’aspect, la texture ressentie du sein changent, il faut impérativement consulter. Et se dire que tout le folklore sympathique de ce mois d'octobre au ruban rose est fait pour sauver des vies.

- Des coureurs et coureuses engagé.e.s -

Donc pour voir la vie en rose et battre le cancer, La Réunion mobilise, du 30 octobre au 7 novembre 2021, à commencer par la XVe édition d'Odyssea-péi. Challenge connecté. Les participants pourront marcher, trotter ou courir sur des courses destinées à la récolte de fonds pour la lutte contre le cancer du sein.

On pourra même courir dans sa tête avec le challenge Odyssea connecté. A l'opposé, Grand Raid oblige, d'autres vont courir et marcher jusqu'au bout de la nuit pour la cause, et nous les suivrons, en temps réel, grâce aux "Infiltrés" d'Imaz Press Réunion.

Nous retrouverons Helen Bounea, dossard 1215. Saint-pierroise sportive et enjouée, Helen Bounéa se lance dans sa première Diagonale, après avoir couru la Mascareignes il y a deux ans. Elle court cette année pour Odyssea et la cause d'Octobre Rose.

Michel Porhel, dossard 1431, sera lui aussi sur les sentiers de la Diagole. vient de la région de Laval (Mayenne), et a découvert La Réunion grâce à sa fille installée sur l'île en 2007. Il a déjà couru 5 Diagonales, un Trail de Bourbon et une Mascareignes, "je n'ai que 65 ans…" précise-t-il, "nous sommes tombés amoureux de La Réunion, de l'ambiance du Grand Raid, son caractère technique, les rencontres… et puis courir pour une cause, Odyssea, ça motive !".

Manon Dimier, dossard 5207. Agée de 28 ans elle est engagée sur le Trail de Bourbon, après avoir couru une Mascareignes en 2019. "C'est ma première course à plus de 100 km… Depuis 2019, je n'ai jamais cessé de m'entraîner, l'an dernier y compris, en dépit de l'annulation provoquée par l'épidémie". Son objectif ? Arriver… Elle aussi a conscience de courir pour une cause importante.

Luc Bizouerne, dossard 3.992. Trailer débutant, sa première participation au Grand Raid passe par la Mascareignes. C'est un défi pour lui, "je n'ai jamais parcouru plus de 35 km en compétition". Octobre Rose ajoute du "peps" à ce challenge.

- Initiatives -



La XVe édition d'Odyssea Réunion aura lieu du 30 octobre au 7 novembre 2021. Cette fois, il s'agit d'un challenge connecté. Les participant(e)s auront le choix entre des marches plutôt tranquilles ou des courses plutôt longues pour récolter des fonds dans la lutte contre le cancer du sein.

Du 2 au 10 octobre 2021, Galerie Artefact, Carré Cathédrale à Saint-Denis : "Image de soi, image de soin, image de sein" dans le cadre d'Octobre rose. Run Odysséa, Anne-laure Mira et Marjorie Fouquereau exposent le parcours de soin des patientes touchées par le cancer du sein.

Du 4 au 6 octobre, le Groupement d'intérêt public dédié au développement des Services à la personne, invite les "proches aidants" au Village Corail, à l'Ermitage, pour la journée nationale des aidants.

L'occasion de rencontrer, d'échanger et partager avec des professionnels autour d'ateliers, de conférences, de stands d'informations… qui serviront à vivre sereinement leur rôle. Programme complet des 3 jours disponible sur ce lien.

Du 12 au 15 octobre le Pôle Femme Mère Enfant au CHU Saint-Pierre accueillera le public. Le 24 octobre, un village santé sera présent à l’invitation de la mairie de Sainte-Suzanne.

Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers CRCDC coordonne les 3 dépistages organisés des cancers, dont celui du sein. L’équipe du CRCDC est joignable au 0262 30 90 90 ou encore sur ce lien



