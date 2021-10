Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 27 septembre au vendredi 1er octobre 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 27 septembre - FindRisk Péi pour lutter contre le diabète, une cette maladie grave frappant un Réunionnais sur dix

* Mardi 28 septembre - Dépistages payants : le gouvernement préfère (encore) le chantage à la pédagogie

* Mercredi 29 septembre - Le fact-checking de l'AFP débarque sur Imaz Press

* Jeudi 30 septembre : Le pass sanitaire est maintenant obligatoire pour les enfants à partir de 12 ans

* Vendredi 1er octobre - Octobre Rose : réactiver les dépistages à La Réunion est une urgence

Depuis le vendredi 24 septembre au vedredi 1er octobre 2021, l'Agence régionale de santé (ARS) et ses partenaires organisent la semaine de prévention du diabète. Sur un territoire où la prévalence de cette maladie est extrêmement forte, l'ARS a choisi de jouer la carte de la prévention en lançant un nouvel outil de dépistage des personnes à risque de développer du pré-diabète ou du diabète : le " FindRisk Péi ". Les Réunionnais peuvent dès maintenant se tester en se rendant sur les sites www.prediabrun.re ou www.masante.re. Pour rappel, environ un Réunionnais sur dix souffre de diabète

C'est officiel depuis ce dimanche 26 septembre 2021 : à partir du 15 octobre prochain, les personnes non-vaccinées devront payer pour leurs tests de dépistage si elles ne sont pas équipées d'une ordonnance médicale. Disons-le tout de suite : la vaccination est pour l'heure l'unique solution pour sortir durablement de cette crise sanitaire. Mais ce n'est certainement pas en ayant recours au chantage que le gouvernement fera plier les opposants les plus farouches à la vaccination.

A partir de ce mercredi 29 septembre 2021, une nouvelle rubrique débarque sur Imaz Press Réunion : le fact-checking de l'AFP. Concrètement, ces articles élaborés par les journalistes de l'Agence France-Presse reprennent les informations devenues virales sur internet, et qui affirment...Il faut bien le dire, tout et n'importe quoi, afin de les décrypter et de rétablir la vérité.

Depuis ce mercredi 30 septembre 2021 les mineurs âgés d'au moins 12 ans et deux mois devront présenter leur QR code. Ils devront être munis du pass sanitaire pour prendre le train, aller au cinéma ou à la piscine. C'est pour pour laisser le temps aux plus jeunes adolescents de se faire vacciner que le sésame ne s'appliquera qu'à partir de 12 ans et 2 mois. A La Réunion au 20 septembre, 34,3% des ados de 12 à 17 ans étaient déjà vaccinés

A La Réunion, une femme sur quatre encourt le risque de déclarer un cancer du sein, soit deux fois plus qu'en métropole. La crise Covid a largement freiné la fréquence des mammographie, d'où l'impératif d'agir pour au moins rattraper ce retard...

