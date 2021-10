C'est ce vendredi 1er octobre 2021 que l'île Maurice a levé la quarantaine obligatoire pour tous les voyageurs vaccinés venant sur son sol. Conséquence, dès ce jour, plus de 2 000 voyageurs sont attendus sur l'île Soeur, à condition de détenir un test PCR négatif de moins de 72 heures. En parallèle, d'importants moyens ont été investis pour dynamiser l'industrie touristique mauricienne tandis que la campagne de vaccination se poursuit sur le territoire, avec 83% des adultes mauriciens vaccinés. A l'occasion de ce premier jour d'ouverture totale des frontières aériennes, le premier ministre adjoint, Steven Obeegadoo s'est rendu à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam pour accueillir les voyageurs.

"C’est un grand jour pour Maurice et nous sommes ravis de pouvoir accueillir à nouveau les touristes", s’est félicité le premier ministre adjoint, rappelant que "le tourisme est vital pour notre économie". En effet, ce secteur représente plus de 25% du PIB mauricien, avec plusieurs milliers d’emplois directs et indirects.

"Il était impératif de mettre en œuvre des protocoles sanitaires stricts pour protéger nos citoyens, et nous maintenons la vigilance concernant les mesures nécessaires pour protéger les visiteurs et la population", a pour sa part indiqué Nilen Vencadasmy, président de l’office du tourisme de Maurice.



Dès l’annonce de la levée des restrictions sanitaires, l’office du tourisme de Maurice a enregistré une augmentation " en flèche " des réservations d’hôtels et des billets. " Des vols supplémentaires ont dû être programmés pour répondre à la demande ", précise l’organisme en charge de la promotion du tourisme dans un communiqué.



La préparation de cette réouverture a par ailleurs été accompagnée par des investissements de l’hôtellerie mauricienne à hauteur de "millions de dollars" dans les établissements, infrastructures et attractions touristiques. "Les fonds en question ont notamment servi à la rénovation d’hôtels de luxe, de spas et de centres de bien-être afin d’offrir le meilleur en matière d’hébergement et de prestations aux vacanciers et voyageurs d’affaires", détaille l’office du tourisme.



