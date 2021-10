Suite à la publication d'une vidéo du passage à tabac d'un joueur de l'AS Jeanne d'Arc section U14, l'éducateur en charge de l'équipe a été sanctionné par une mise à pieds conservatoire. Ce dernier était resté impassible face à l'attitude des joueurs de l'équipe impliqués. Des actions de sensibilisation contre la violence vont aussi être mises en place dès le mercredi 6 octobre 2021. Nous publions le communiqué de presse ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Suite à l’article du Journal de l’Île de La Réunion, paru ce vendredi 1er octobre 2021, en mon nom et au nom de l’ensemble des membres du Conseil d’administration de l’A.S Jeanne d’Arc, nous souhaitons apporter des précisions sur le traitement qui a été le nôtre sur la gestion de cet incident.

- Dès le jeudi 23 septembre nous avons pris connaissance des faits qui se sont déroulés au Complexe Sportif Municipal, concernant la section U14 de notre club. En effet, 2 joueurs ont été blessés par leurs coéquipiers en présence de leur éducateur lors d’un entraînement. Arrivés sur les lieux, nous avons constaté que les faits étaient très graves, notamment après le visionnage d’une vidéo très explicite. Nous en avons informé notre comité directeur afin d’engager une procédure de mise à pieds conservatoire à l’encontre de l’éducateur garant de l’intégrité physique des licenciés pendant l’entraînement ;

- Le vendredi 24 septembre la Municipalité, par l’intermédiaire de son responsable du service des sports, nous a demandé d’apporter les éclaircissements nécessaires sur cet incident et de leur communiquer l’ensemble des dispositions qui sera pris de manière responsable par le club ;

- Dans ce sens, le club a pris contact avec les familles concernées afin de prendre des nouvelles des enfants blessés mais aussi pour les accompagner, les soutenir et les informer des décisions prises. Le mardi 28 septembre, nous les avons réunis afin de leur témoigner de nouveau notre soutien ;

- Le jeudi 30 septembre, nous avons convié l’ensemble des parents et des joueurs de la section U 14 pour rappeler à chacun la gravité des faits et pour leur signifier que nous déplorons ce genre de comportement inadmissible, car notre club a toujours prôné la formation et l’insertion par le sport.

- Enfin, en accord avec l’ensemble des parents, nous avons décidé de mettre en œuvre des actions de sensibilisation contre la violence pour l’ensemble de nos sections jeunes et notamment pour la section U14, qui prendront forme dès le mercredi 6 octobre 2021.