Aéroplace, le 1er Forum économique et des métiers aéronautiques de l'océan Indien, aura lieu les mercredi 6 et jeudi 7 octobre. Cet événement, organisé par l'association Aérotech OI, réunira deux vitrines de ce secteur d'activité poumon de la mobilité dans la zone et de son rayonnement international.

Scolaires et grand public :

Le Forum des métiers et de l’orientation qui sera la 4e édition du Forum des métiers de l’aérien. Il se tiendra le 4 octobre à l’aéroport de Dzaoudi-Pamandzi à Mayotte en présentiel, et les 6 et 7 octobre à La Réunion au travers d’une plateforme virtuelle.

Professionnels :

Le forum Aérotech réservé aux professionnels, les 6 et 7 octobre sur le site du Détachement AIR 181 Roland Garros plateforme aéroportuaire, de 8h à 18h. Avec leurs dimension socioéducative, économique et internationale, ces deux vitrines intègrent les cinq axes prioritaires de l’association Aérotech OI :

• Le développement stratégique des activités et des marchés dans la zone OI

• Le développement des compétences et des métiers avec la création d’un AéroCampus pour fédérer les techniques et les énergies

• La recherche et l’innovation, en partenariat avec la Technopole, l’Université ou encore Digital Réunion

• La diffusion de la connaissance, en plantant " la graine de l’aéronautique " auprès des jeunes Réunionnais et Mahorais, souvent peu au fait de la diversité de la filière

• L’engagement de la filière aéronautique comme un maillon d’une chaîne de valeur beaucoup plus large, dans un contexte de transition écologique et de développement durable

Parmi les temps forts de ce 1er Forum aéronautique de l’océan Indien, deux conférences :

- L’Aérocampus et le centre d’excellence et d’essais Drones : la zone Océan indien, laboratoires d’usages et d’expérimentation le mercredi 6 octobre.

- Les enjeux de transition du développement durable et de l’aérien : l’océan Indien, un espace d’innovation.

Les débats et travaux aborderont également différentes thématiques comme :

- La GPEC, gestion prévisionnelle des emploi et compétences, avec les dynamiques de formations.

- L’insertion et l’emploi dans l’aéronautique avec le volet formation initiale et professionnelle.

- L’usage des drones : mutualisation, agriculture, urban air mobility et ballon dirigeable.

- La Culture scientifique, technique et industrielle aéronautique.

- La Réunion destination spatiale et expérimentale

- Les projets collaboratifs trans-secteurs : tourisme, santé, surveillance maritime, déconstruction et recyclage

- Les innovations dans la filière aéronautique verte : bio carburants aviation légère décarbonée

- Le marketing territorial et la dynamique d’évaluation des projets

- Pitchs & mini-conférences -

Tout au long de ces deux jours, des pitchs et mini-conférences d’une vingtaine de minutes permettront de mettre en avant le dynamisme de plusieurs porteurs de projets de la filière et les enjeux à venir.