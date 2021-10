BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce dimanche 3 octobre 2021 :



- Les masques usagés, un spectacle indécent de déchets

- Manifestations dans tout le pays pour la destitution du président Bolsonaro

- Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré - Macron victime d'un jet d'oeuf et recherches ivres en Turquie

- Au Royaume-Uni, les robots livreurs se multiplient avec la pandémie

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Beau dimanche !

Les masques usagés, un spectacle indécent de déchets

La nature nous renvoie les masques usagés que des " cochons " lui abandonnent et que nous absorbons tous sans le vouloir... Le monde entier se masque, les Réunionnais aussi, nous nous couvrons de masques chirurgicaux et autres, dont certains, bien trop nombreux finissent abandonnés, sales par nature, possiblement infectés... ils sont partout, en ville sur les trottoirs, dans les fossés, à l'aéroport, dans les toilettes, les transports en commun, sur le parking des hypermarchés, portés par le vent, dans les poubelles à papier, les bacs jaunes dont ils polluent les contenus recyclables, les ravines, les bassins, ils sont portés par les cours d'eau, les eaux de ruissellement, finissent au lagon ou directement dans l'océan, ils coulent et s'accrochent aux coraux...

Manifestations dans tout le pays pour la destitution du président Bolsonaro

Des dizaines de milliers Brésiliens ont manifesté samedi dans plusieurs villes du pays, à l'appel des mouvements et partis de gauche, pour réclamer une nouvelle fois la destitution du président d'extrême droite Jair Bolsonaro et dénoncer les hausses du coût de la vie.

Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré - Macron victime d'un jet d'oeuf et recherches ivres en Turquie

Cette semaine, dans notre rubrique Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré : Emmanuel Macron a de nouveau été la cible d'un jet d'oeuf cette semaine lors du salon de la restauration. Heureusement pour lui, cette fois-ci, il s'agissait d'un oeuf dur qui n'a donc pas explosé sur son costume. Du côté de la Turquie, un homme saoul s'est joint à une équipe de recherche...qui le recherchait lui

Au Royaume-Uni, les robots livreurs se multiplient avec la pandémie

De petits robots, élégantes caisses blanches montées sur six roues, se croisent sur le trottoir dans l'indifférence générale. Dans ce quartier résidentiel de Milton Keynes, à 80 kilomètres au nord de Londres, ces livreurs automatiques font partie du paysage depuis plus de trois ans.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Beau dimanche !

Matante Rosina regarde dans le fond de sa tasse de café et ne voit que du soleil pour ce dimanche 3 octobre 2021, même dans les cirques. Le vent se renforce légèrement par rapport à hier. Les températures restent sensiblement identiques à celles d'hier.