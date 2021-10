Le CRGT vous informe des travaux et chantiers différents qui impactent la circulation dans les jours et semaines à venir ; Retrouvez toutes les modifications de la circulation ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route sur le 0262 97 27 27. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Chantiers en cours

RN1 - St Denis/La Possession - Travaux d'hydrocurage

Sur la RN1 de la Route du littoral Cap Bernard à La Possession, travaux d'hydrocurage la nuit du vendredi 1er octobre. Neutralisation de la voie de gauche ou de droite selon les besoins du chantier de 20h à 5h.

RN1 - La Possession - Travaux de sécurisation de giratoire

Sur la RN1 à La Possession giratoire Capitaine Lebourg, travaux de sécurisation de giratoire jusqu'au vendredi 23 novembre. Chaussée réduite de 7h à 16h.

RN1 - Le Port/St Paul - Travaux de réalisation de bretelles

Sur la RN1 au Port et à Saint Paul, pour permettre la suite des travaux au niveau du nouveau pont de la Rivière des Galets, la circulation sera interdite dans le sens Nord/Sud entre l’échangeur du Sacré Coeur et celui de Cambaie la nuit du vendredi 1er octobre de 20h à 5h.Une déviation sera mise en place par la RN7 Axe Mixte.

RN2002 - St André - Travaux d'enfouissement de réseaux

Sur la RN2002 à St André Avenue Mascareignes, travaux d'enfouissement de réseaux jusqu'au vendredi 8 octobre. Alternat de 8h30 à 15h30 et de 20h30 à 5h.

RN3 - St Benoit/La Plaine des Palmistes - Travaux de fauchage

Sur la RN3 Route des Plaines entre St Benoit et La Plaine des Palmistes, travaux de fauchage jusqu'au vendredi 8 octobre. Alternat de 7h à 15h.

RD13 - St Leu/Route de Bras Mouton - Travaux de réalisation d'un réseau d'assainissement

Sur la RD13 Route de Bras Mouton à St Leu intersection RD12, travaux de réalisation d'un réseau d'assainissement jusqu'au vendredi 29 octobre. Alternat de 7h à 16h.

RD33 - St Joseph/Route de Jean Petit - Travaux de tirage de câbles

Sur la RD33 Route de Jean Petit à St Joseph/Route de Jean Petit, travaux de tirage de câbles jusqu'au vendredi 15 octobre. Circulation alternée de 7h à 16h.

Chantiers à venir

RN1 - St Leu - Travaux de réparations de glissières de sécurité

Sur la RN1 à St Leu, secteur Stella, travaux de réparations de glissières de sécurité la nuit du mardi 5 octobre. Voie de droite neutralisée dans le sens Sud/Nord de 20h30 à 5h.

RN1 - Etang Salé/St Louis - Travaux d'élagage au lamier

Sur la RN1 entre l'échangeur du Gouffre à l'Etang Salé et celui du Gol à St Louis, travaux d'élagage au lamier les nuits du lundi 4 au jeudi 7 octobre inclus. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre.

RN2 - St Denis - Travaux de marquage

Sur la RN2 Boulevard Lancastel à St Denis, du Pont Pasteur à la Ravine du Butor, travaux de marquage la nuit du lundi 4 octobre. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre.

RN2 - Bras Panon - Travaux de marquage

Sur la RN2 à Bras Panon, travaux de marquage des bandes de stop sur l'échangeur complet de Paniandy la nuit du lundi 4 octobre. Voie neutralisée selon les besoins dans un sens ou dans l'autre de 20h à 5h.

RN2002 - Ste Suzanne - Travaux de préparation de mise à la côte de regards

Sur la RN2002 à Ste Suzanne secteur Bocage, travaux de préparation de mise à la côte de regards les nuits du lundi 4 au jeudi 7 octobre inclus. Alternat de 20h30 à 5h.

RN3 - St Pierre - Travaux de réparations de glissières de sécurité

Sur la RN3 à St Pierre secteur Banks, travaux de réparations de glissières de sécurité la nuit du mardi 5 octobre. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h dans le sens montant.

RN5 - Route de Cilaos - Travaux d'entretien des tunnels

Sur la RN5 route de Cilaos, travaux d'entretien des tunnels du lundi 4 au mercredi 6 octobre. Alternat et coupures de 45 minutes à prévoir de 8h à 16h au niveau des tunnels Pavillon, Peter Both et Gueule Rouge, en fonction des besoins du chantier.

RD26 - L'Entre-Deux/Route de L'Entre-Deux - Travaux de fouille pour pose câbles électriques

Sur la RD26 Rte de L'Entre-Deux, au PR 7+500 travaux de fouille pour pose de câbles électriques. Circulation alternée de 07h à 16h du lundi 4 octobre au vendredi 5 novembre.

RD36 - Le Tampon/Route Notre Dame de la Paix - Travaux de remplacement de supports électriques

Sur la RD36 Rte Notre Dame de la Paix au Tampon, au PR 12+920 au PR 13+100, travaux de remplacement de supports électriques. Circulation alternée de 07h à 16h du lundi 4 octobre au vendredi 17 décembre.

RD37 - St Joseph/Route Jacques Payet - Travaux de tirage câbles fibre optique

Sur la RD37 Rte Jacques Payet à St Joseph, du PR 8+700 eu PR 9+300, travaux de tirage de câbles de fibre optique du lundi 4 octobre au vendredi 26 novembre. Circulation alternée de 07h à 16h.

Manifestation

Saint-Pierre/Cilaos – Manifestation sportive "CycloCivis"

La manifestation sportive "CycloCivis" se déroulera le dimanche 3 octobre de 8h à 13h sur les communes de St Pierre, St Louis et Cilaos. Le départ est prévu à St Pierre et la plus grande prudence sera recommandée lors du passage des coureurs sur la RN5 Route de Cilaos.