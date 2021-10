Bernard Tapie, l'homme d'affaires, ex-ministre de la Ville de François Mitterrand, et ancien président de l'OM s'est éteint ce dimanche 3 octobre 2021, a annoncé sa famille. Âgé de 78 ans, il a succombé à un cancer (Photo d'illustration AFP)

"Dominique Tapie et ses enfants ont l'infinie douleur de faire part du décès de son mari et de leur père, Bernard Tapie, ce dimanche 3 octobre à 8h40, des suites d'un cancer", précise le communiqué envoyé à la Provence. Sur son compte Instagram, Stéphane Tapie, l'un de ses fils, a confirmé l'information d'un court message, "Au revoir mon Phénix", en légende d'une photo en noir et blanc de lui et son père.



AFP