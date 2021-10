La gendarmerie a relevé 171 infractions sur les routes ce week-end du 1er au 3 octobre 2021. Lors de ces contrôles, un homme positif à l'alcool s'est enfui et a abandonné son véhicule sur place. Identifié par les gendarmes, sera convoqué la semaine prochaine par ces derniers. Une autre conductrice verbalisée pour des faits de conduite en étant alcoolisée au mois de juillet dernier, a été de nouveau contrôlée alcoolisée au volant de son véhicule. Ce dernier qui aurait dû être équipé d'un éthylotest anti-démarrage ne l'était pas et a été placé en fourrière. Nous publions le communiqué de presse complet ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Nombre de services réalisés : 16

Nombre d'infractions : 171

Nombre de rétention de permis : 17

Nombre d’alcoolémie : 12

Nombre de conduite sous stupéfiants : 11

Nombre d’immobilisation fourrière: 27 dont 15 fourrières

Nombre de défaut d'assurance : 6

Nombre défaut permis conduite sous suspension/annulation : 3

Nombre de vitesses : 93 dont 27 interceptions

Nombre de non port ceinture : 4

Nombre d’usage téléphone / distracteurs : 12

Nombre non-respect priorité : 10

nombre défaut contrôle technique : 3

Nombre de défaut équipement et non port de casque pilote deux-roues : 12

Nombre de refus d’obtempérer : 1 (identifié-interpellé)

nombre de nuisance / pollution et défaut d’homologation: 04



Faits particuliers :



Dans la nuit de samedi à dimanche, les motocyclistes de Saint-Paul et Rivière Saint-Louis ont réalisé, de 22h00 à 02h00, en agglomération de Saint-Paul, un service coordonné ayant pour objet, le contrôle des usagers de la route et la recherche des conduites addictives. A cet effet, 11 infractions ont été relevées, dont 7 conduites sous l'empire d'un état alcoolique, 1 conduite sous stupéfiants, 1 conduite sans permis et 2 défauts de contrôle technique. 4 véhicules ont été immédiatement placés en fourrière.

Une conductrice verbalisée pour des faits de conduite en étant alcoolisée au mois de juillet dernier, a été de nouveau contrôlée alcoolisée au volant de son véhicule. Ce dernier qui aurait dû être équipé d'un éthylotest anti-démarrage ne l'était pas et a été placé en fourrière. Un autre conducteur, visiblement en état d'ivresse, a refusé de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et a pris la fuite à pied en laissant sa voiture sur place. Son véhicule a été mis en fourrière, l'individu parfaitement identifié sera convoqué la semaine prochaine et devra s'expliquer sur ses agissements ainsi que de sa présence sur la route au delà de l'heure du couvre-feu.