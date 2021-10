L'intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaires et SAIPER appelle à la grève ce ce mardi 5 octobre 2021. Les syndicats relaient un appel national à la mobilisation des salariés du privé et du public. Il s'agit notamment de protester contre la réforme de l'assurance chômage et de celle est en préparation des régimes de retraites. L'intersyndicale se déclare également contre l'obligation vaccinale et l'application du pass sanitaire. Les protestataires se sont donnés rendez-vous à 9h ce mardi devant le petit marché à Saint-Denis. Ils défileront ensuite jusqu'à la préfecture (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Plus de 160 manifestation sont prévues dans toute la France ce mardi et les revendications sont multiples. Dans l'Hexagone comme à La Réunion, les syndicats s’opposent "à ce que la situation sanitaire soit utilisée par le gouvernement et le patronat pour accélérer la remise en cause des droits et des acquis des salariés et des jeunes". Les syndicalistes estiment aussi que l’obligation vaccinale, le pass sanitaire sont de moyens utilisés par le gouvernement pour exercer un "infâme chantage à l’emploi déjà mis en œuvre dans de nombreux secteurs publics et privés"

L'intersyndicale réclame également "l’augmentation générale des salaires par la revalorisation du point d’indice et l’amélioration de la grille indiciaire", "l’arrêt des suppressions de postes et des emplois précaires". L’abandon des réformes de l’assurance chômage, entrée en vigueur vendredi, et de celles des retraites en préparation.

A noter que cet appel à la grève peut entraîner des perturbations sont à prévoir dans les écoles et les crèches de l'île. Les transports scolaires purraient être aussi impactés.

Lire aussi : Perturbations à prévoir dans les écoles et crèches de l'île

www.ipreunion.com / [email protected]