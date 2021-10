BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mardi 5 octobre 2021 :



Discothèques : une réouverture en demi-teinte

Depuis ce lundi 4 octobre 2021, les boîtes de nuit réunionnaises peuvent rouvrir leurs portes grâce à la levée du couvre-feu. Un soulagement alors qu'elles étaient fermées depuis mars 2020. Mais la nouvelle est ternie par de lourdes restrictions sanitaires. A la présentation du pass sanitaire s'ajoute le port du masque obligatoire sur la piste de danse, et les établissements ne peuvent recevoir que 50% de leur clientèle habituelle.

Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger émergent d'une panne géante

Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, les deux réseaux sociaux et les deux messageries du géant californien, se relevaient doucement lundi d'une panne sans précédent, qui a plongé le groupe dans une double crise après les révélations au grand jour d'une lanceuse d'alerte.

Oui, à La Réunion le masque est toujours obligatoire dans la rue

Masque dans les espaces publics oui, mais dans la rue, dans certaines rues, dans certaines villes, dans des espaces urbains moins fréquentés aussi ? Une certaine confusion règne autour du masque à l'extérieur. Alors que le couvre-feu a été levé et que d'autres restrictions sanitaires sont allégées, le masque reste pourtant bien obligatoire dans la rue, sur la voie publique, nous confirme la préfecture.

Le Bisik : premier concert debout avec Syl Martin

Le vendredi 8 octobre 2021 à 20h, le Bisik se relève au propre comme au figuré et sans couvre-feu. Premier concert debout depuis le 13 mars 2020. Pour l'occasion, le Bisik propose un hors-série Electropicales avec l'univers musical électro-pop polymorphe du groupe de Syl Martin. Nous publions ci-dessous le communiqué du Bisik.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil le matin, gris l'après-midi

Comme pratiquement tous les matins, Matante Rosina prévoit quelques gouttes de pluie du côté de l'est et un ciel dégagé ailleurs pour ce mardi 5 octobre 2021. La pluie s'invite dans les hauts du nord et de l'ouest. Sur la côte, le soleil est bien présent mais dans l'après-midi les nuages débordent.