Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Comme pratiquement tous les matins, Matante Rosina prévoit quelques gouttes de pluie du côté de l'est et un ciel dégagé ailleurs pour ce mardi 5 octobre 2021. La pluie s'invite dans les hauts du nord et de l'ouest. Sur la côte, le soleil est bien présent mais dans l'après-midi les nuages débordent. (Photo d'illustration rb/ImazPress)

