Un épisode de forte houle est attendu à Mayotte du mercredi 6 au dimanche 10 octobre 2021 avec deux pics à plus de 4 mètres le vendredi et le samedi. Certains niveaux de marée, éventuellement aggravés par des conditions météorologiques défavorables "pourraient engendrer des perturbations du trafic des barges ou des réseaux routiers" prévient le préfet de Mayotte en appelant la population à la plus grande prudence (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

