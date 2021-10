BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce jeudi 7 octobre 2021 :



Injures raciales : Brigitte Bardot devant ses juges

Brigitte Bardot, 85 ans, est jugée ce jeudi 7 octobre 2021pour "injures raciales", au tribunal judiciare de Saint-Denis. En mars 2019, l'ex-actrice et créatrice de la fondation éponyme de protection des animaux avait adressé une lettre ouverte à Amaury de Saint-Quentin, alors préfet de La Réunion Dans ce courrier elle qualifiait les Réunionnais d'"autochtones qui ont gardé leurs gènes de sauvages", avec des "réminiscences de cannibalisme". La ministre des Outre-mer de l'époque Annick Girardin, le député Jean-Hugues Ratenon (LFI), la ligue des droits de l'Homme et plusieurs autres associations ont porté plainte contre l'ex actrice, proche des milieux d'extrême droite

La route du littoral totalement fermée à la circulation de 11 heures 30 à 12 heures 30

Oyez, oyez automobilistes, camionneurs et motards : la route du Littoral sera totalement fermée à la circulation ce jeudi 7 octobre 2021 11h30 à 12h30 pour permettre des travaux urgents de purges de la falaise. Une déviation sera mise en place par la RD41 Route de la Montagne.

Rapport co-écrit par Karine Lebon : 21 recommandations pour lutter contre les stéréotypes de genre

La députée réunionnaise Karine Lebon a présenté un rapport sur la lutte contre les stéréotypes de genre, co-rédigé avec Gaët Le Bohec, député d'Ille-et-Vilaine. Le document, présenté dans le cadre de la délégation droits des femmes à l'Assemblée nationale, émet 21 recommandations pour lutter contre les stéréotypes établis dès le plus jeune âge entre filles et garçons : mise en place d'un Observatoire des stéréotypes de genre, formation des enseignants sur l'égalité homme-femme, éducation sexuelle dès la maternelle... Les deux députés appellent également à prendre en compte les spécificités des Outre-mer.

Deux chercheuses réunionnaises récompensées pour leurs parcours brillants

Ce jeudi 7 octobre, deux doctorantes réunionnaises, Daphné Lemasquerier et Cathucia Andriamihaja, ont reçu le Prix jeunes talents l'Oréal-Unesco, pour leurs travaux de recherches. Ce prix national met en exergue des parcours brillants et émérites de femmes dans le domaine scientifique. Portrait de deux femmes qui ont réussi à briser un plafond de verre et qui invitent les jeunes réunionnaises à suivre la même voie.

Vaccins anti-Covid : la voie s'élargit vers une troisième dose pour tous

D'abord les plus âgés et les plus fragiles, demain tout le monde ? Les autorités sanitaires françaises recommandent désormais une troisième dose de vaccin anti-Covid pour chaque soignant et indiquent qu'elles pourraient bientôt en faire de même pour tous les adultes.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le temps se dégrade

Pour ce jeudi 7 octobre 2021, Matante Rosina annonce une agréable matinée. Elle a vu que le soleil est bien présent sur notre île. Mais pour cet après-midi, notre Matante n'a pas de bonnes nouvelles et annonce de la pluie et même quelques coups de tonnerre. Le mauvais temps continue même cette nuit et les températures sont en baisse.