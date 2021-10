Le ministère de la Culture organise les 15, 16 et 17 octobre 2021 les Journées nationales de l'Architecture (JNA) pour la 6ème année consécutive. L'objectif de cet événement est de sensibiliser les Réunionnais aux enjeux de l'architecture au sein de son territoire. Nous publions ici le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration ville de Saint-Joseph)

Les JNA ont été créées en 2016 dans le cadre de la stratégie nationale pour l’architecture dont les objectifs sont les suivants :

- Familiariser le grand public aux enjeux de l’architecture ;

- Permettre la compréhension de l’architecture qui façonne les territoires ;

- Favoriser la participation active du public sur les choix architecturaux.

- Le vivre-ensemble au cœur de la réflexion architecturale -

De nombreux architectes cherchent à accompagner les mutations liées au changement climatique et à la modification des modes de vie et à y apporter des solutions. Ils réinventent ainsi les manières de faire la ville et imaginent des espaces durables et inclusifs, conçus pour favoriser la mixité et le lien social.

Afin de soutenir leur travail, diffuser les nouvelles pratiques architecturales et sensibiliser le grand public sur le rôle et l’impact de l’architecture dans la redéfinition du monde de demain, le ministère de la Culture a choisi de mettre le thème du " vivre-ensemble " à l’honneur de la 6e édition des Journées nationales de l’architecture.

- Le programme à La Réunion -

Rencontres, visites, balades urbaines… de nombreux événements sont prévus à La Réunion :

- visites d'édifices emblématiques tels que le Téât plein air ou la médiathèque du sud sauvage ;

- présentation d’un projet d’étude sur la nouvelle école d’architecture située dans la commune du Port par Les étudiants de l’École nationale d'architecture de La Réunion (ENSAM) ;

- conférence par Jean-Michel Bossu, architecte Urbaniste membre de l’académie d’Architecture à l’ENSAM ;

- rencontres avec le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) de la Réunion dans les centres aérés autour des expositions primées en 2014, 2016 et 2018 ;

- conférence conduite par des architectes locaux à la Raffinerie de Saint-Paul ;

- visites guidées et randonnées urbaines (groupe de 10 personnes) par un guide conférencier.

Retrouvez ici toutes les animations sur l'open agenda des Journées nationales de l'architecture. Dans le contexte sanitaire actuel, il est conseillé de contacter chaque lieu afin de s’inscrire et de respecter les mesures barrières.