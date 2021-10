Publié il y a 52 minutes / Actualisé le Mardi 05 Octobre à 16H11

Pour ce jeudi 7 octobre 2021, Matante Rosina annonce une agréable matinée. Elle a vu que le soleil est bien présent sur notre île. Mais pour cet après-midi, notre Matante n'a pas de bonnes nouvelles et annonce de la pluie et même quelques coups de tonnerre. Le mauvais temps continue même cette nuit et les températures sont en baisse. (Photo d'illustration rb/ImazPress)

