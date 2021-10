Opération créée par le Fédération Française du Bâtiment en 2002, Les Coulisses du Bâtiment proposent d'ouvrir aux scolaires des chantiers, ateliers ou sites industriels habituellement fermés au public. Relayée par la FRBTP à La Réunion depuis sa création, cet événement inspiré du principe des portes ouvertes, a pour objectif de susciter des vocations, de montrer une image positive du secteur et de faire découvrir l'envers du décor d'un domaine professionnel aux multiples facettes. Nous publions ici le communiqué de la FRBTP. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- Susciter des vocations -

Les Coulisses du Bâtiment sont avant tout l’occasion de montrer que les métiers du bâtiment et des travaux publics sont attractifs et porteurs d’avenir, en offrant de réelles perspectives de carrières. Il s’agit ainsi d’apporter des réponses claires aux jeunes qui s’interrogent sur leur avenir professionnel.

En ouvrant leurs chantiers, les entreprises du secteur peuvent ainsi valoriser leurs métiers et donner aux jeunes l’envie de se former, de se qualifier pour devenir demain les bâtisseurs de leur environnement. Tout au long de la journée de vendredi, plus de 450 scolaires seront ainsi invités à visiter des chantiers et sites industriels habituellement fermés au public, afin qu’ils découvrent au plus près les métiers et les perspectives de carrières du BTP.

Enfin, pour la première fois, des demandeurs d’emploi sont également associés à cette démarche en partenariat avec pôle emploi. Au nombre de 40, ils pourront découvrir diverses facettes des métiers du bâtiment et travaux publics.

- Priorité au logement social -

Malgré les difficultés économiques et la crise sanitaire, le BTP Réunionnais n’a de cesse de rechercher un nouveau souffle pour répondre aux défis de demain, sur une île en déficit d’équipements et tout particulièrement de logements. A l’occasion de ces 19eme Coulisses du Bâtiment, le président de la FRBTP Antony Lebon présentera le chantier de l’Opération Fidji 5 au Port, qui voit la construction de nouveaux logements sociaux sous forme de maisons individuelles. Il y dressera le bilan des derniers mois et les perspectives liées à cette problématique.

- Chantiers multiples, métiers divers -

L’ouverture des chantiers est enfin l’occasion de montrer la très grande diversité des métiers que le BTP offre aux nouvelles générations, sur des chantiers de grande envergure. Cette journée présentera ainsi des opérations aussi diverses que la construction de logements, la réhabilitation d’un monument historique ou encore la construction d’une infrastructure multimodale dédiée aux transports.

Quatre sites, au Port, à Saint Pierre et au Tampon, seront ouverts ce vendredi 8 octobre :

• Opération Fidji 5 (RHI Say Piscine au Port) constructions de logements sociaux (maisons individuelles). Le site sera ouvert de 8h à 15h.

• PEM (Pôle Échange Multimodal) le Port TP : le site sera ouvert de 8h à 15h.

• Hôtel de ville de Saint-Pierre (ouvert le matin de 8h à 12h) réhabilitation d’un monument historique

• Usine de Traitement d’Eau potable Leveneur TP Chemin Leveneur - Pont d'Yves au Tampon (ouvert le matin de 8h à 12h).

Ces visites de chantiers seront, le temps de cette journée, autant d’occasions privilégiées d’échanges et de dialogue. Plusieurs stands animés par le RSMA, l’URMA St André, l’URMA SUD, le Lycée Jean Hinglo, ALTER EGO et l’ESIROI viendront apporter des réponses aux jeunes désireux d’en savoir plus sur les perspectives professionnelles offerte par le secteur, avec la participation des élèves des Lycées Professionnels Cluny et Victor Schœlcher qui assureront l’accueil.