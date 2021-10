BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce vendredi 8 octobre 2021 :



- Pas d'allégement du pass sanitaire avant le 15 novembre

- Foot/Ligue des nations : menés 2 à 0, les les Bleus battent la Belgique 3 à 2 et filent en en finale

- Injures raciales publiques : 25.000 euros requis à l'encontre de Brigitte Bardot

- Camps de migrants : un rapport accablant pour le pays des droits de l'Homme

- Course de pneus : le premier tournoi e-sport régional autour d'un jeu vidéo mahorais

- Saint-Paul : les ateliers développement durable reviennent au mois d'octobre

- La pa Météo France i di, sé zot i di - La Réunion sous la pluie

Pas d'allégement du pass sanitaire avant le 15 novembre

Il n'y aura pas d'"adaptation" du pass sanitaire avant le 15 novembre, a indiqué jeudi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, appelant à la "vigilance" face au risque d'un regain de l'épidémie de Covid avec l'arrivée de l'hiver en Métropole

Foot/Ligue des nations : menés 2 à 0, les les Bleus battent la Belgique 3 à 2 et filent en en finale

Résiliente et renversante, l'équipe de France s'est sublimée en une demi-heure pour surpasser une Belgique revancharde (3-2) et valider sa qualification pour la finale de la Ligue des nations, grâce à la fougue de son jeune international Theo Hernandez, jeudi à Turin.

Injures raciales publiques : 25.000 euros requis à l'encontre de Brigitte Bardot

La star des sixties et présidente de la Fondation à son nom a été jugée ce jeudi 7 octobre 2021 au tribunal judiciaire de Champ Fleuri pour injures raciales et publiques. Le parquet a requis 25.000 euros d'amende à son encontre. Son attaché de presse, Bruno Jacquelin, était quant à lui jugé pour complicité. C'est lui qui a diffusé la lettre ouverte adressée au préfet en mars 2019 valant à Brigitte Bardot ce procès. 5.000 euros d'amende sont requis contre lui. Dans son courrier de l'époque, la défenseuse de la cause animale avait qualifié les Réunionnais "d'autochtones qui ont gardé leurs gènes de sauvages", de "population dégénérée" vivant "l'île du diable", aux "réminiscences de cannibalisme". Le tribunal rendra sa décision le 4 novembre prochain.

Camps de migrants : un rapport accablant pour le pays des droits de l'Homme

C'est un nouveau rapport accablant pour la France qui a été publié ce jeudi 7 octobre 2021 : d'après l'ONG Human Rights Watch, les autorités françaises "soumettent régulièrement les adultes et les enfants migrants vivant dans des campements de fortune dans la région de Calais à des traitements dégradants". Une situation dénoncée depuis plusieurs années désormais, par les associations qui travaillent sur place ainsi que par les journalistes qui tentent de documenter les actions des pouvoirs publics locaux

Course de pneus : le premier tournoi e-sport régional autour d'un jeu vidéo mahorais

"Suite au succès rencontré par l'application mobile Course de Pneus - jeu Péi qui nous immerge dans les rues de Mayotte, un e-tournoi régional voit le jour" annonce Orange. Les joueurs de La Réunion, Mayotte et Madagascar se disputeront le titre lors d'une grande finale en fin d'année. Nous publions le communiqué ci-dessous Le lancement de la nouvelle version du jeu va s'accompagner d'un concours organisé sous la forme d'un tournoi avec une phase de présélection, de qualification et une finale en direct.

Saint-Paul : les ateliers développement durable reviennent au mois d'octobre

Chaque samedi du mois de septembre, des ateliers étaient organisés à l'école élémentaire Louise Siarane dans le cadre des Journées Européennes dédiées au Développement Durable. Une matinée pour apprendre à fabriquer ses propres produits cosmétiques, ses produits ménagers, ses bijoux à base de matériaux de récup' ou encore à modéliser en 3D. Face au succès rencontré, la Ville de Saint-Paul propose, au mois d'octobre, de prolonger ces ateliers

La pa Météo France i di, sé zot i di - La Réunion sous la pluie

D'après Matante Rosina, les nuages s'accrochent sur la moitié sud de l'île et apportent de fortes averses pour ce vendredi 8 octobre 2021. La pluie est attendue dans le nord dans l'après-midi et s'estompent au fil des heures.