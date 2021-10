C'est un nouveau rapport accablant pour la France qui a été publié ce jeudi 7 octobre 2021 : d'après l'ONG Human Rights Watch, les autorités françaises "soumettent régulièrement les adultes et les enfants migrants vivant dans des campements de fortune dans la région de Calais à des traitements dégradants". Une situation dénoncée depuis plusieurs années désormais, par les associations qui travaillent sur place ainsi que par les journalistes qui tentent de documenter les actions des pouvoirs publics locaux (Photo d'archive AFP)

Le rapport, long de 86 pages, pointe du doigt les nombreux traitements inhumains que subissent les réfugiés de Calais : expulsions massives, harcèlement policier quasi quotidien, restrictions pesant sur la délivrance d’aide humanitaire et sur l’accès à cette aide. "Les autorités mettent en œuvre ces pratiques abusives principalement dans le but de forcer les personnes à partir ailleurs, sans résoudre leur statut migratoire ni l’absence d‘abri et sans dissuader de nouvelles arrivées" assure l'ONG.

Plus de 60 personnes migrantes, dont 40 se sont identifiées comme des enfants non accompagnés, ont été interrogées pour l'établissement de ce rapport, d’octobre à décembre 2020, puis de juin à juillet 2021. "Quand la police arrive, nous avons cinq minutes pour sortir de la tente avant qu’elle ne détruise tout. Mais ce n’est pas possible, pour cinq personnes dont de jeunes enfants, de s’habiller en cinq minutes dans une tente", a par exemple indiqué une femme kurde d’Irak à Human Rights Watch en décembre 2020.

"Les policiers exigent très fréquemment des migrants qu’ils quittent temporairement le terrain sur lequel ils se trouvent pendant qu’ils confisquent – et souvent détruisent – les tentes, bâches et sacs de couchage que les gens n’ont pas réussi à emporter avec eux" rajoute l'ONG.

Des dires corroborés par plusieurs reportages réalisés sur place, où l'on voit distinctement des policiers lacérer au couteau des tentes. Le photojournaliste Louis Witter a détaillé à de nombreuses reprises ces interventions. "Cagoule deux trous sur la tête et couteaux à la main, leur mission est de lacérer à grands coups de lames les tentes des réfugiés. Les policiers, juste avant, les font sortir de ces abris de fortune" écrit-il dans un post daté du 29 décembre 2020.

- Entraves à l'accès à la nourriture et à l'eau -

En 2020, la police a procédé à plus de 950 opérations routinières d’expulsion à Calais et au moins 90 expulsions de routine à Grande-Synthe, saisissant près de 5 000 tentes et bâches et des centaines de sacs de couchage et de couvertures, d’après Human Rights Observers (HRO). "Du fait de ces tactiques, les enfants et les adultes sont constamment en alerte et concentrés sur leur survie au jour le jour" alerte l'ONG. Beaucoup sont hagards, en manque de sommeil et, comme l’a observé l’institution française de la Défenseure des droits en septembre 2020, "dans un état d’épuisement physique et mental".

Les autorités font par ailleurs peser des restrictions légales et pratiques sur la délivrance d’aide humanitaire et sur l’accès à cette aide. Des arrêtés municipaux interdisent la distribution de nourriture et d’eau par les associations humanitaires dans le centre-ville de Calais. Les sites où une assistance est fournie par l’État sont souvent déplacés ; ou bien l’aide est distribuée en même temps que les expulsions.

Restent les distributions approuvées par l'État. "Parfois, ils changent l'endroit où ils donnent la nourriture et on ne sait pas où aller. On essaie de courir", mais "le temps qu'on arrive, ils peuvent être déjà partis", raconte un Syrien de 17 ans. "En gros, les autorités font tout ce qu'elles peuvent pour rendre les conditions de vie invivables", résume Antoine Guittin, un responsable associatif local de Choose Love cité dans le rapport.

Récemment, des bénévoles ont dénoncé les entraves à la distribution d'eau. "La toute nouvelle grand récipient pour vrac a été lacérée au couteau par les forces de police. Et comme si cela ne suffisait pas, ils leur semblaient aussi nécessaire de gazer la nourriture ainsi que quelques personnes exilées sur leur passage" a dénoncé l'association Calais Food Collective le 26 août dernier.

- Associations harcelées et journalistes entravés -

"Les policiers ont par ailleurs harcelé des bénévoles de HRO, d’Utopia 56 et d’autres associations non gouvernementales qui observent la police lors des expulsions" assure HRW. Certains policiers auraient déclaré à tort aux observateurs qu’ils ne pouvaient pas filmer leurs opérations, les menaçant d’arrestation, bafouant au passage la liberté d'informer et la liberté de la presse.

En février dernier, Louis Witter et un autre journaliste, Simon Hamy, avaient d'ailleurs saisi la Défenseur des droits pour dénoncer les entraves à la liberté d'informer. Ils avaient tenté une procédure de référé-liberté auprès du tribunal administratif de Lille pour obtenir l'accès à ces opérations, avec le soutien du SNJ, mais ils ont été déboutés début janvier, le tribunal ayant estimé que leur demande n'avait pas de caractère d'urgence car ces évacuations étaient "terminées".

Cinq ans après l'évacuation de la "Jungle de Calais", rien ne s'est amélioré : ni la prise en charge des migrants, ni le traitement inhumain qui leur est réservé. Un comble au "Pays des droits de l'Homme".

