Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 11 heures

BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce samedi 9 octobre 2021 :



- Anissa Meksen : multi-championne et professeure touche à tout

- Saint-Paul : du béton pour le chemin Bras-Mort et le chemin Furcy

- Rétro : Fin du couvre-feu, discothèques, situation sanitaire, stéréotypes de genre, pass sanitaire

- Afghanistan : la peur et la faim, dans les grottes de Bamiyan

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel dégagé

