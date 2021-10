Le nouveau site Galileo " Kerguelen New Site " a été inauguré par Charles Giusti, préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), en présence de membres de la délégation internationale Galileo. Il s'agit d'un système européen de positionnement par satellites. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photos TAAF)

Plusieurs districts des TAAF bénéficient d’une position géographique privilégiée pour certaines activités en lien avec les programmes spatiaux nationaux et européens. L’archipel Kerguelen, rare terre émergée au sud de l’océan Indien avant le cercle polaire antarctique, accueillait déjà deux stations de suivi satellitaire en lien avec le Centre national d’études spatiales (CNES) et l’Agence spatiale européenne (ASE). Ce territoire français du bout du monde compte désormais également une station terrestre Galileo, système européen de positionnement par satellites (radionavigation).



- Les Outre-mer français au cœur du déploiement de Galileo -



Lancé en 2003 par l’Union européenne, Galileo vise à garantir l’autonomie dans le domaine du positionnement par satellites face aux systèmes américain (GPS), russe (GLONASS) et chinois (Beidou). La radionavigation par satellites permet de déterminer à tout moment et avec précision une position. Le système Galileo est avant tout un système civil uniquement, à destination d’un grand nombre de secteurs économiques dont l'automobile, la téléphonie mobile, la sécurité civile ou encore le secteur bancaire.



Dans la stratégie européenne d’implantation et de déploiement des stations Galileo, les territoires ultramarins français, par leurs positionnement, revêtent une importance fondamentale puisque des stations sont déjà implantées à Papeete, Saint-Pierre et Miquelon, Kourou, Nouméa, Wallis et Futuna, La Réunion, et désormais Kerguelen, qui abrite l’une des seize stations du type " GSS " (ground sensor station) réparties sur le globe, et qui constituent un relais entre la constellation satellitaire et les centres de contrôle.



- Galileo : un partenariat de 10 ans entre l’Union européenne, l’Agence spatiale européenne et les TAAF -



Le partenariat entre les TAAF et l’Agence spatiale européenne débuta en 2011, et aboutit en 2012 à l’implantation sur le district de Kerguelen d’une première station temporaire Galileo dite " Fast Track ".



Depuis 2017, sur sollicitation de l’Agence européenne de géolocalisation et de navigation par un système de Satellites – GNSS, devenue l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA), les TAAF ont développé le projet d’une station pérenne, projet validé en 2019 par l’Europe.



Débutant pendant l’hiver austral 2020, la construction de la nouvelle station permanente Galileo, financée en totalité par l’Union européenne à hauteur de 2 millions d’euros, fut conduite par les missions 70 et 71 de Kerguelen, dans des conditions logistiques et météorologiques souvent très difficiles.



L’aboutissement de ce projet, stratégique pour la France et l’Union européenne, a mobilisé près de 60 personnels techniques et administratifs, français et européens. Les essais de performances visant la mise en exploitation de la station ont démarré, et les infrastructures et utilités de la station sont désormais pleinement opérationnelles.