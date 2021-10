La grande soirée STAR WARS fait son retour à la Cité du Volcan avec l'association " Les Voyageurs des Etoiles ". Rendez-vous ce samedi 9 octobre 2021 de 18h à 22h. Les billets sont en vente sur place le soir même. Au programme : jeux de tirs, initiation au sabre laser, visite libre du musée. (Photos : Musées régionaux)

Avis aux amateurs, ils pourront affronter les personnages de la Saga : Dark vador, jedis, jawas rebels, siths, scout trooper, indiquent les Musées régionaux.



Au programme :



- Le Blaster Tag : Jeux de tirs au blaster par équipe.

- Entraînement du padawan : Atelier initiation au combat au sabre laser.

- Le cercle de la mort : Jeux d’adresse au sabre laser (par équipe).

- Arène des champions : Atelier de combat en duel au sabre laser.

- L'entraînement du stormtrooper : Jeu de tir au blaster sur cible.

- Visite libre du musée.



Que la Force soit avec toi, jeune Padawan !



Tarifs :



- 6 euros animations et visite comprises

- Enfant de - 4 ans = GRATUIT

- Cinéma 4D = 2 euros en supplément



Billets en vente sur place le soir même. Réservation des animations sur place et dans la limite des places disponibles



Plus d'infos au 0692 68 01 13 ou 0692 70 28 86. Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans. Programme et visuels sont à retrouver en pièces jointes